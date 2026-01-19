La primera ministra de Japón disolverá el Parlamento y adelantará las elecciones

La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, anunció el lunes que disolverá el parlamento esta semana antes de unas elecciones anticipadas el 8 de febrero, con la esperanza de obtener un mandato más sólido para impulsar su ambiciosa agenda política.



La primera mujer líder del país apuesta a sus altos números en las encuestas para conducir al impopular Partido Liberal Democrático (PLD) gobernante hacia la victoria.



“¿Es Sanae Takaichi apta para ser primera ministra? Quería pedirle al pueblo soberano que lo decidiera”, declaró en una conferencia de prensa. “Tras la disolución de la Cámara Baja el 23 de enero, se fijará el calendario para que la campaña comience el 27 de enero y la votación y el recuento se celebren el 8 de febrero”.



El PLD ha gobernado Japón casi ininterrumpidamente durante décadas, aunque con frecuentes cambios de liderazgo. Takaichi fue nombrada primera ministra en octubre, y su gabinete goza de alta popularidad en las encuestas a pesar de la decreciente aceptación de su partido.



El bloque gobernante —que incluye al socio de coalición Partido de Innovación de Japón (PIJ)— tiene solo una escasa mayoría en la poderosa cámara baja del parlamento. Esto podría obstaculizar la aprobación de su agenda política, que incluye un gasto fiscal “proactivo” y el aumento del presupuesto de defensa.



El gabinete de Takaichi aprobó un presupuesto récord de 122,3 billones de yenes (768.000 millones de dólares) para el año fiscal a partir de abril de 2026, y ha prometido obtener la aprobación parlamentaria lo antes posible para abordar la inflación y fortalecer la cuarta economía más grande del mundo.

Sin embargo, los partidos de oposición afirman que el plan de Takaichi de disolver la cámara baja arriesga retrasar su aprobación. Jun Azumi, del principal partido opositor Partido Democrático Constitucional de Japón (PDCJ), dijo que “sacrificaría los medios de vida” de la población.

Según reportes de prensa, el PLD está considerando hacer campaña con un posible recorte de impuestos a los alimentos para aliviar el dolor del aumento de costos en los supermercados.

Disputa con China

Unas elecciones anticipadas también podrían ayudar a Takaichi a romper el punto muerto en su disputa con China, aumentando su influencia al demostrar que tiene un fuerte respaldo interno, señalaron analistas.

Las relaciones entre Tokio y Beijing se han deteriorado desde que Takaichi sugirió en noviembre que Japón podría intervenir militarmente si China lanzara un ataque contra Taiwán, la isla autogobernada que reclama como propia.

Sin embargo, Mikitaka Masuyama, decano del Instituto Nacional de Posgrado para Estudios de Políticas, advirtió a la AFP que si ella gana, China podría intensificar aún más la presión sobre Takaichi. Beijing podría querer enviar a los votantes “el mensaje de que apoyar a un líder agresivo podría conducir al dolor” a través de más controles comerciales u otros medios.

China anunció recientemente una prohibición amplia de exportaciones a Japón de bienes de “doble uso” con posibles aplicaciones militares y, según informes, ha estado restringiendo las exportaciones de productos de tierras raras cruciales para fabricar desde automóviles eléctricos hasta misiles.

Según una encuesta del periódico Asahi, el 60 por ciento de las personas encuestadas dijeron estar preocupadas por el impacto del empeoramiento de las relaciones entre Japón y China en la economía.

Bajo el predecesor de Takaichi, Shigeru Ishiba, el PLD y su antiguo socio de coalición Komeito perdieron su mayoría en ambas cámaras en las últimas dos elecciones nacionales, la más reciente en las elecciones de la cámara alta de julio. Esa derrota llevó a Ishiba a renunciar, mientras partidos más pequeños ganaron apoyo, incluido el populista Sanseito, que llamó a la inmigración una “invasión silenciosa” a pesar de que los residentes nacidos en el extranjero representan solo el tres por ciento de la población.

Komeito y el Partido Democrático Constitucional de Japón han acordado unir fuerzas para enfrentar a Takaichi, esperando que su alianza pueda atraer a votantes indecisos.

CON INFORMACION DE INFOBAE.