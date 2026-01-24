Viña del Mar: la escapada perfecta para los argentinos que buscan playa, ciudad y descanso

A pocas horas de Argentina, Viña del Mar se consolida como uno de los destinos favoritos para quienes quieren combinar playa, buena gastronomía y vida urbana sin viajar demasiado lejos. Conocida como la Ciudad Jardín, esta joya de la costa chilena ofrece planes para todos los gustos y presupuestos.

Ubicada sobre el océano Pacífico y a solo 120 kilómetros de Santiago, Viña del Mar se destaca por sus playas amplias y bien cuidadas, como Reñaca, Acapulco y Caleta Abarca, ideales tanto para descansar como para disfrutar de deportes acuáticos o largas caminatas frente al mar. Aunque el agua es más fría que en Brasil, el paisaje y el ambiente compensan con creces.

Uno de los grandes atractivos para los turistas argentinos es su oferta gastronómica: pescados y mariscos frescos, restaurantes frente al mar, cafeterías modernas y opciones para todos los bolsillos. Además, la cercanía con Valparaíso permite sumar en el mismo viaje un paseo cultural lleno de historia, arte y color.

Viña también es sinónimo de tranquilidad y orden, algo muy valorado por quienes buscan viajar sin sobresaltos. El famoso Reloj de Flores, los parques costeros y los miradores naturales son paradas obligadas para quienes visitan la ciudad por primera vez.

Otro punto a favor es la facilidad de acceso: muchos argentinos llegan en avión a Santiago y desde allí se trasladan en micro o auto en poco más de una hora. También es un destino ideal para escapadas cortas de 3 o 4 días.

Ya sea para unas mini vacaciones, un viaje en pareja o una escapada entre amigos, Viña del Mar aparece como una opción cercana, linda y práctica, perfecta para desconectar sin irse tan lejos.