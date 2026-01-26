El fruto seco que puede beneficiar la salud intestinal

El interés por alimentos que favorecen la salud digestiva y cardiovascular ha aumentado en varios países, con consumidores que buscan productos capaces de ayudar a controlar factores de riesgo, como indica Sport Life.

Diseño del estudio

El estudio involucró a 42 adultos, de entre 30 y 65 años, con sobrepeso u obesidad y riesgo cardiovascular. Los participantes comenzaron con una dieta occidental controlada durante dos semanas y luego fueron divididos en tres grupos: uno que incorporó nueces, otro que consumió aceites vegetales con un perfil similar a las nueces y un tercero que recibió aceites con mayor cantidad de ácido oleico. Cada intervención duró seis semanas, con pausas promedio de 22,8 días, y se evaluaron colesterol, presión arterial y cambios en la microbiota intestinal.

Los resultados mostraron que tanto el grupo que ingirió nueces como el de aceites vegetales experimentaron mejoras en la composición de sus bacterias intestinales, en comparación con la dieta occidental. Los investigadores afirmaron que "el consumo de nueces enriquece ciertas bacterias intestinales relacionadas con mejoras en colesterol y presión arterial".

Diferencias en el consumo

El estudio también reveló que el grupo que consumió nueces presentó un aumento notable en una especie bacteriana clave para el metabolismo de los elagitanninos, compuestos bioactivos presentes en este fruto seco. Esto respalda la idea de que sus beneficios para la salud no provienen solo de los ácidos grasos, sino de un conjunto de nutrientes y compuestos bioactivos en las nueces, como la fibra dietética y los elagitanninos.

Limitaciones y futuras investigaciones

Sin embargo, los autores del estudio advierten sobre ciertas limitaciones. No se evaluaron los metabolitos secundarios que podrían explicar la funcionalidad bacteriana y las muestras fecales no representan completamente la microbiota intestinal, ya que dependen de varios factores como la dieta y el estilo de vida.

Los investigadores instan a interpretar los resultados con precaución y recomiendan futuras investigaciones con muestras más amplias y durante períodos más largos para comprender mejor los beneficios del consumo de nueces en diversas poblaciones.