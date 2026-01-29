Misterio en San Luis: la encontraron muerta en el baño de su casa y crecen las sospechas contra su pareja

Yohana Pamela Escudero, de 36 años, fue encontrada muerta en el baño de su casa, en el barrio 100 Viviendas de San Luis, el pasado lunes 19 de enero. En un caso rodeado de interrogantes, la Justicia intenta determinar si se trató de un suicidio, una instigación al suicidio o un femicidio. Para la familia de la víctima y su abogado, esta última hipótesis toma cada vez más fuerza y el resultado de la autopsia será clave para confirmar o descartar sus sospechas.



“Desde que la encontramos muerta quisieron convencernos de que se había quitado la vida”, sostuvo Jesica, hermana de la víctima, en diálogo con TN. Sin embargo, remarcó que Yohana vivía bajo amenazas constantes, tanto ella como sus dos hijos, y que había intentado separarse en reiteradas oportunidades de su pareja.

Según contó, la relación estaba atravesada por episodios de violencia. Hace unos cinco meses, Yohana se fue de la casa de manera repentina, dejó constancia en una comisaría y se refugió con sus hijos en lo de su madre. En esa exposición explicó que escapaba luego de que su pareja se autolesionara y la amenazara. En otra ocasión, relató que el hombre la habría amenazado con prender fuego a ella y a los niños.

Con el tiempo, él volvió a contactarla, prometió cambiar y logró convencerla de regresar. “En el último tiempo ella estaba tranquila porque había aceptado la separación”, señaló su hermana, y explicó que el lunes en que fue hallada muerta, el hombre tenía previsto irse de la casa.

De acuerdo al relato de Jesica, el sospechoso salió a trabajar luego de decirles a sus hijos —una nena de 5 años y un adolescente de 14— que no molestaran a su madre porque estaba durmiendo. Llamativamente, ese día cambió su horario en la fábrica e ingresó por la tarde, en lugar del turno nocturno que cumplía habitualmente.

Horas después, fueron los propios chicos quienes encontraron a su mamá muerta y dieron aviso a una tía que vive a mitad de cuadra. Cuando el hombre regresó a la casa y ya había policías, ambulancias y vecinos en el lugar, según relataron los familiares, se mostró frío, aseguró que no le había hecho nada y se dirigió directamente a un patrullero. “Nunca intentó entrar a la casa ni preguntó por los chicos”, remarcó Jesica.

Las hipótesis del caso y la línea que avanza

El abogado de la familia, Daniel Cuesta, confirmó que la investigación avanza sobre tres hipótesis: suicidio, instigación al suicidio o femicidio. “Hay muchos elementos que no se ensamblan”, advirtió, y sostuvo que, a su criterio, la línea más firme es la del femicidio, aunque aclaró que todo dependerá del resultado de la autopsia.

Uno de los puntos que analiza la Justicia es la forma en la que habría ocurrido el presunto ahorcamiento. Cuesta explicó que, por el tipo de cable, la altura del techo y la posición en la que fue encontrado el cuerpo, no sería algo que alguien hubiera hecho por su propia voluntad. “No es un elemento rígido, no da la altura y hay cuestiones técnicas que deberán aclararse cuando se tome testimonio a quienes vieron la escena”, señaló.

En paralelo, la fiscalía ordenó allanar una casa cercana para secuestrar cámaras de seguridad, luego de que un vecino se negara a entregar las grabaciones. También se analizarán imágenes del centro de monitoreo para reconstruir los movimientos del sospechoso antes y después del horario estimado de la muerte. Además, este viernes se realizará un anticipo jurisdiccional para que los hijos de Yohana declaren en Cámara Gesell.

Mientras tanto, los chicos quedaron al cuidado de su abuela materna. La causa, caratulada como “averiguación de causales de muerte”, continúa sin imputados y a la espera del resultado de la autopsia.

CON INFORMACION DE TODONOTICIAS.