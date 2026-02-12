Michel acusó a Frigerio de “entregar” Entre Ríos a Milei y relativizó la denuncia por espionaje

Guillermo Michel acusó a Rogelio Frigerio de “entregar” Entre Ríos al presidente Milei.

El diputado calificó como “puesta en escena” la denuncia por espionaje en la Gobernación.

Sostuvo que los dispositivos hallados serían antiguos y estarían desactivados.

Vinculó el episodio con una estrategia para desviar la atención de reclamos salariales.

Cuestionó la representación provincial en el Senado tras las últimas elecciones.

Frigerio defendió la denuncia y afirmó que busca erradicar prácticas irregulares del pasado.

El diputado nacional de Unión por la Patria Guillermo Michel lanzó duras críticas contra el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, a quien acusó de haber “entregado la provincia” al presidente Javier Milei y de montar una “puesta en escena” con la denuncia por presunto espionaje en la Casa de Gobierno provincial.

Las declaraciones del legislador peronista se produjeron luego de que el mandatario entrerriano informara públicamente el hallazgo de tres dispositivos —micrófonos y cámaras— en su oficina y en la Secretaría General de la provincia. Frigerio sostuvo que se trataba de aparatos destinados a obtener información sensible y aseguró que se radicaron denuncias penales y se iniciaron investigaciones internas para esclarecer el hecho.

Michel, sin embargo, puso en duda la gravedad del episodio y aseguró que la propia fiscalía habría desacreditado la hipótesis de espionaje activo. Según su versión, los dispositivos serían antiguos, instalados en 2018 durante la gestión del entonces senador Edgardo Kueider, y se encontrarían fuera de funcionamiento. “Eran cámaras viejas, desactivadas, cuyos cables no estaban conectados a ningún sistema de almacenamiento. Fue una puesta en escena para desviar la atención”, sostuvo.

El diputado vinculó la denuncia con la situación social y económica de la provincia, en particular con los reclamos salariales de docentes y empleados públicos. A su entender, el supuesto escándalo por espionaje funcionó como una “bomba de humo” para evitar que se discutieran problemas estructurales, como el nivel de los sueldos en el sector educativo o el impacto de decisiones productivas y energéticas en la región.

En esa línea, Michel amplió sus cuestionamientos y apuntó a la relación política entre Frigerio y el Gobierno nacional. Sostuvo que, tras las últimas elecciones, el gobernador habría resignado capacidad de representación propia en el Congreso al facilitar el triunfo de candidatos alineados con La Libertad Avanza. “Decidió entregarle la provincia a Milei y le entregó los senadores. Hoy no tiene representantes que defiendan los intereses específicos de Entre Ríos”, afirmó.

El legislador consideró que los senadores vinculados al oficialismo nacional responden directamente al Presidente, lo que —según su análisis— limita el margen de negociación del mandatario provincial frente a decisiones que afecten a la provincia. “Ya ni siquiera tiene capacidad de negociar en el buen sentido de la palabra”, expresó.

Por su parte, Frigerio había defendido la denuncia como un acto de transparencia y de ruptura con prácticas del pasado. En un mensaje difundido tras el hallazgo de los dispositivos, aseguró que en Entre Ríos “se terminaron las prácticas oscuras” y remarcó que la legalidad y la transparencia no son negociables. El gobernador también afirmó que el descubrimiento no detendrá el proceso de reformas iniciado al asumir su gestión en diciembre de 2023.

El contrapunto expone una creciente tensión política en la provincia, en un contexto marcado por ajustes fiscales, discusiones salariales y reacomodamientos en la relación entre las administraciones provinciales y la Casa Rosada. Mientras el oficialismo provincial busca instalar una agenda centrada en la institucionalidad y la lucha contra prácticas irregulares, la oposición cuestiona tanto la oportunidad como el alcance de la denuncia.

La controversia también se inscribe en un escenario nacional donde las alianzas y alineamientos con el Gobierno central generan debates internos en varias jurisdicciones. En Entre Ríos, las críticas de Michel apuntan a la pérdida de autonomía política, mientras que desde el entorno de Frigerio destacan la necesidad de coordinación con la Nación para garantizar gobernabilidad y recursos.

Con la investigación judicial en curso sobre los dispositivos hallados y el debate político en plena efervescencia, el episodio promete seguir sumando capítulos en una provincia donde la discusión institucional se entrelaza con la disputa por la representación y el vínculo con el poder central.