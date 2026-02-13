Honda ampliará su producción en Argentina con cuatriciclos fabricados en Campana

Honda producirá cuatriciclos en su planta de Campana desde marzo de 2026 con una inversión millonaria.

El modelo TRX420FM está orientado al trabajo rural y al uso recreativo por su robustez y versatilidad.

La nueva línea permitirá fabricar hasta 10.000 unidades anuales y ampliar el empleo.

El vehículo combina potencia, tracción adaptable y alta capacidad de carga.

La planta opera con tecnología avanzada y energía renovable bajo estándares internacionales.

El proyecto fortalece la producción local y la cadena industrial asociada.

Honda Motor de Argentina anunció que desde marzo de 2026 comenzará a producir cuatriciclos en su planta de Campana, en la provincia de Buenos Aires, en lo que representa un nuevo paso en la expansión industrial de la compañía en el país. La iniciativa implica una inversión superior a los 24 millones de dólares y la incorporación de una línea productiva exclusiva que se sumará a las actuales destinadas a motocicletas, con impacto directo en empleo y capacidad instalada.

El modelo elegido para inaugurar esta nueva etapa es el TRX420FM, un cuatriciclo concebido tanto para tareas productivas como recreativas. Desde la empresa explicaron que el vehículo apunta principalmente al ámbito rural, donde este tipo de unidades cumple funciones operativas clave por su robustez, capacidad de carga y desempeño en terrenos exigentes. La apuesta busca responder a una demanda creciente de soluciones de movilidad vinculadas al trabajo pesado y actividades al aire libre.

Con la puesta en marcha del proyecto, Honda prevé alcanzar una capacidad de producción de hasta 10.000 cuatriciclos anuales. Este volumen implicará una ampliación de la dotación de personal superior al 10%, reforzando el perfil industrial de la planta. El anuncio se inscribe en una estrategia de fortalecimiento de la producción local, con el objetivo de diversificar la oferta y consolidar la presencia de la marca en segmentos específicos del mercado.

El TRX420FM es reconocido por su versatilidad y durabilidad, características valoradas tanto en tareas agrícolas como en usos recreativos. Está equipado con un motor de 420 centímetros cúbicos de cuatro tiempos, con sistema de inyección electrónica que optimiza el consumo y la respuesta mecánica. Su transmisión manual de cinco velocidades más reversa y la tracción seleccionable en dos o cuatro ruedas le permiten adaptarse a superficies complejas, una condición fundamental para entornos rurales.

El diseño técnico se completa con una suspensión delantera independiente de doble horquilla y un sistema trasero de brazo oscilante, orientados a absorber irregularidades del terreno. A ello se suma una capacidad de carga significativa —que incluye conductor y equipamiento— y aptitudes para remolque, factores que lo posicionan como una herramienta funcional para actividades productivas. Estas especificaciones refuerzan el carácter multipropósito del vehículo.

La planta de Campana, donde se desarrollará la producción, ocupa un predio de 142 hectáreas con 68.000 metros cuadrados cubiertos. Allí trabajan más de mil colaboradores en procesos que incorporan tecnología industrial de última generación. La compañía destacó que el establecimiento opera bajo estándares internacionales de calidad y sostenibilidad, incluyendo el uso de energía renovable, en línea con sus compromisos ambientales globales.

Desde una perspectiva económica, la incorporación de esta nueva línea productiva no solo amplía la capacidad manufacturera local, sino que también fortalece la cadena de valor asociada. La inversión apunta a dinamizar proveedores, logística y servicios vinculados a la industria, generando un efecto multiplicador en la región. En paralelo, la compañía busca ofrecer productos adaptados a las necesidades del mercado local, combinando eficiencia operativa y confiabilidad.

Con este proyecto, Honda profundiza su estrategia de crecimiento en Argentina, apostando a la producción nacional como eje de desarrollo. La fabricación de cuatriciclos en Campana representa una diversificación industrial que combina innovación, empleo y tecnología, y que refuerza el posicionamiento de la firma en un segmento de creciente relevancia para actividades productivas y recreativas.