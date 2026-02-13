Alpine banca a Colapinto: mensaje contundente desde Bahréin

Este viernes se llevan a cabo las últimas pruebas de la pretemporada de Fórmula 1 en Bahréin, donde los equipos están evaluando el rendimiento de sus vehículos.

Alpine ha seleccionado a Franco Colapinto como piloto para la jornada, tras su ausencia en la sesión del jueves. Durante las pruebas, Steve Nielsen, director de la escudería, respaldó al piloto argentino ante los medios, destacando su potencial para la temporada.

Colapinto, quien enfrentó desafíos en 2025 que afectaron su rendimiento, se muestra optimista sobre las mejoras en su auto para este año.

Nielsen reconoció los problemas del monoplaza anterior y expresó confianza en los avances realizados. “Hemos solucionado varios problemas con este nuevo auto, lo cual es positivo”, declaró.

El directivo agregó que los pilotos ahora pueden usar mejor los pianos, sugiriendo que las dificultades del pasado han sido superadas. Aunque Alpine ha mostrado un desempeño alentador en las pruebas, Nielsen advirtió que es complicado prever el rendimiento en la temporada.

“Franco es un talento en desarrollo”, señaló. Resaltó sus actuaciones del año anterior, a pesar de las complicaciones del auto. “Creo que mejorará con el tiempo y, con un mejor vehículo, veremos su verdadero potencial”, concluyó.