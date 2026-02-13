Polémica en los Juegos Olímpicos de Invierno: apartaron a un ucraniano por utilizar un casco con imágenes de deportistas asesinados

Los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026 se encuentran en el centro de una controversia tras la expulsión del skeletonista ucraniano Vladyslav Heraskevych, quien fue despojado de su acreditación por competir con un casco que mostraba imágenes de atletas ucranianos fallecidos en la invasión rusa.

La decisión, tomada por el Comité Olímpico Internacional (COI) y comunicada pocas horas antes de las series clasificatorias, se justifica en el incumplimiento de la Carta Olímpica, que prohíbe manifestaciones políticas en competiciones oficiales. La sanción fue dictaminada por la Federación Internacional de Bobsleigh y Skeleton (IBSF).

El conflicto comenzó el 9 de octubre, cuando se notificó que Heraskevych usaba un casco con imágenes de deportistas muertos, incluidos la halterófila Alina Perehudova, el boxeador Pavlo Ischenko y el jugador de hockey Oleksiy Loginov. A pesar de las advertencias, el atleta volvió a utilizar el mismo casco durante los entrenamientos de los días siguientes, lo que llevó a la decisión final del COI.

Antes de la prueba, la presidenta del COI, Kirsty Coventry, se reunió con Heraskevych y le ofreció alternativas para expresar su mensaje, como mostrar el casco después de competir o utilizar un brazalete negro. Ante su negativa, se optó por la expulsión.

El caso ha suscitado reacciones en Ucrania, donde el ministro de Exteriores, Andrí Sibiga, criticó la sanción, mientras que Heraskevych la calificó como el “precio de la dignidad”. Este incidente abre un debate sobre los límites de la expresión personal en el contexto olímpico y la tensión entre la neutralidad deportiva y las realidades políticas que enfrentan los atletas.