Alpine volvió a tener problemas mecánicos en su monoplaza

La Fórmula 1 continuó su actividad en el Circuito Internacional de Baréin, donde los pilotos realizaron pruebas en sus monoplazas tras la reanudación el miércoles. Sin embargo, Alpine enfrentó nuevamente problemas con el auto de Franco Colapinto.

Este jueves, solo Pierre Gasly estuvo en pista y, a poco más de dos horas de comenzar la actividad, su monoplaza se detuvo, lo que llevó a la bandera roja por unos minutos. Se indicó que el fallo podría estar relacionado con la unidad de potencia, aunque el equipo no emitió un comunicado oficial al respecto.

Gasly no pudo reiniciar su plan de trabajo, aumentando la preocupación en Alpine, que admitió en redes sociales tener "mucho trabajo que hacer". Esto también afecta a Colapinto, quien regresa a la pista este viernes sin haber solucionado las fallas mecánicas que le impiden maximizar el rendimiento del A526.

Colapinto dependerá de los datos recopilados por Gasly, quien, a pesar de no completar todas las pruebas, logró acumular 97 vueltas importantes para el análisis del monoplaza. Este viernes representa una de las últimas oportunidades para el equipo antes del inicio de la temporada en Australia, el 8 de marzo, y tendrán que resolver los problemas mecánicos para asegurar una preparación óptima.