Avanza a buen ritmo la obra de reparación de la Terminal de Ómnibus

La Municipalidad de Rafaela, a través de la Secretaría de Infraestructura, Servicios y Ambiente, continúa con la ejecución de la obra de reparación de la Terminal de Ómnibus.

Las tareas se desarrollan en el sector de ingreso de los colectivos y consisten en el recambio de losas para lo cual hubo una previa demolición de las piezas anteriores y la reparación de la base de hormigón que se construyó totalmente nueva.

La Terminal de Ómnibus constituye un espacio estratégico para la movilidad urbana y el funcionamiento diario de la ciudad y su reparación es una demanda histórica de los rafaelinos. Durante años, vecinos y usuarios reclamaron por la necesidad de mejorar las condiciones de esta puerta de entrada y salida de Rafaela y un punto clave para la conectividad regional.

Ateniendo a este reclamo, la gestión del intendente Leonardo Viotti tomó la decisión política de avanzar en su recuperación integral. Con este objetivo, el Departamento Ejecutivo elevó al Concejo Municipal un proyecto de ordenanza para regularizar la situación contractual y ejecutar obras de infraestructura y mantenimiento.

Como contraprestación por el uso de los espacios hasta la firma del convenio, el Municipio se compromete a ejecutar, antes del 31 de mayo de 2026, una serie de obras de mejora en la infraestructura general de la Terminal.

Asimismo, el acuerdo contempla la entrega por parte de la Municipalidad de 400 litros de pintura exterior destinados a la renovación completa de la fachada de la Estación Terminal. La mano de obra para la ejecución de estos trabajos estará a cargo del concesionario, estableciéndose como fecha máxima de finalización el 31 de julio de 2026.

El secretario de Infraestructura, Servicios y Ambiente, Nicolás Asensio aclaró oportunamente que se trata de un trabajo complejo porque el problema se encuentra en la base de asiento. Esto implica demoler las losas, sacar el suelo y reconstruir la base, para después recién reconstruir las losas de hormigón nuevamente.

La complejidad consiste en que no se conoce el estado de la base de asiento hasta que no se sacan las losas deterioradas. Por este motivo, el plazo de obra dependerá de estas condiciones y cómo acompañe el clima.