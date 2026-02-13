La "Ley Japonesa" en el Fútbol Argentino

La J League de Japón ha implementado una nueva reglamentación que establece una definición por penales obligatoria en caso de empate, a partir de la Temporada 2026, que comenzó el pasado viernes. Esta iniciativa busca fomentar el juego ofensivo y evitar tácticas defensivas que disminuyan el atractivo de los partidos.

Bajo este nuevo sistema, si un encuentro finaliza en empate tras los 90 minutos, cada equipo recibe un punto, pero el vencedor de la tanda de penales obtiene un punto adicional. Así, siempre habrá un ganador. Durante la primera jornada, cuatro de los diez partidos terminaron en empate y se definieron por penales: Vissel Kobe, FC Tokyo, Gamba Osaka y Avispa Fukuoka se llevaron la victoria y sumaron dos puntos cada uno, mientras que sus oponentes se quedaron con uno.

Esta regulación se aplicará durante el torneo de transición previo al Mundial, y los resultados serán evaluados para determinar su continuidad en la Temporada 2026-27.

El experimento japonés recuerda la experiencia de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), que implementó una regla similar en la Temporada 1988-89. Sin embargo, esta iniciativa no tuvo el efecto esperado, ya que generó jornadas prolongadas y mayor presión para obtener el punto extra. Entre los partidos destacados de esa época se encuentra el clásico entre Gimnasia y Estudiantes, y una serie de penales entre Argentinos Juniors y Racing, que se resolvió con 44 lanzamientos.

Existen dudas sobre la aplicabilidad de un sistema como el japonés en el fútbol argentino, dado el fracaso previo y la ruptura con la tradición. Sin embargo, FIFA busca constantemente aumentar la dinámica y atractivo de los partidos, aunque su enfoque actual se centra en reducir las interrupciones y aumentar el tiempo neto de juego.