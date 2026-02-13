El atleta expulsado de los Juegos Olímpicos anunció qué hará tras la sanción

El atleta ucraniano de skeleton, Vladyslav Heraskevych, ha sido expulsado de los Juegos Olímpicos de Invierno por utilizar un casco que mostraba imágenes de víctimas del conflicto con Rusia. El Comité Olímpico Internacional (COI) consideró que esto constituía un mensaje político, violando así la Carta Olímpica.

Heraskevych ha presentado un recurso ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), que ha confirmado la apelación y la tratará “con urgencia” por un Árbitro Único. El TAS anticipó una decisión operativa en breve, aunque no pudo especificar un plazo exacto.

El COI descalificó al deportista durante la ronda clasificatoria y le retiró la credencial olímpica. Sin embargo, tras una intervención de la presidenta del COI, Kirsty Coventry, la sanción fue parcialmente suavizada, permitiéndole permanecer en la sede de los Juegos. La exclusión ocurrió después de que Heraskevych se negara a modificar su postura, a pesar de una reunión con Coventry previa a la competencia.

El uso del casco ya había sido señalado como problemático durante las sesiones de entrenamiento, generando una advertencia formal sobre su uso en la prueba oficial.

La decisión del COI ha suscitado un fuerte rechazo en Ucrania, donde el Gobierno de Volodómir Zelenski ha expresado su respaldo al atleta y anunció que le otorgará la Orden de la Libertad, una de las máximas distinciones del país, en reconocimiento a su "coraje cívico y patriotismo".

Mientras se espera el fallo del TAS, este caso reabre el debate sobre los límites entre las regulaciones olímpicas y las expresiones de protesta en el contexto del conflicto bélico que enfrenta a Ucrania.