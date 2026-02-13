Estafas digitales de San Valentín: por qué es difícil detectarlas y cómo evitar caer en engaños Ya no se trata solo de usar la foto de una modelo robada de internet. Ahora los estafadores, con la ayud

El amor en los tiempos de la inteligencia artificial tiene un lado oscuro y extremadamente costoso. Lo que antes empezaba con un perfil de Instagram sospechoso, hoy evolucionó hacia una maquinaria de engaño de alta tecnología con miles de afectados, especialmente en la proximidad de fechas como San Valentín.



Según el último Informe Global de Crímenes Financieros, las estafas románticas y los engaños de confianza ya generan pérdidas por 3800 millones de dólares anuales a nivel mundial.

Pero el problema no es solo el dinero: estos fraudes también dejan profundas secuelas emocionales en las víctimas, muchas veces irreversibles, al punto de necesitar asesoramiento o apoyo de salud mental.

La sensación de traición, sumada a la falta de apoyo institucional, suele revictimizar a las personas, que son tratadas como sospechosas en lugar de víctimas de una manipulación psicológica orquestada.

El caso de Cecilie Fjellhoy, conocida por el documental El estafador de Tinder, es el ejemplo más crudo de este quiebre emocional. Tras ser manipulada por un hombre que se hacía pasar por un magnate, Cecilie no solo perdió 200.000 libras y su vivienda, sino que enfrentó juicios y la bancarrota absoluta. Ella misma relató que el punto de inflexión fue decidir hacer pública su historia para recuperar su voz y visibilizar un fraude que hoy, gracias a la inteligencia artificial, es todavía más difícil de detectar.

El engaño perfecto: cuando ya no podés creer en tus ojos

El gran salto tecnológico de los delincuentes en las estrategias de estafas románticas y emocionales es el uso de IA generativa. Ya no se trata solo de usar la foto de un modelo robada de internet. Ahora los estafadores construyen identidades desde cero que son casi imposibles de rastrear.

Josué Martínez, Global Advisor para BioCatch Latinoamérica, explicó a TN Tecno que las estafas románticas aprovechan el auge de las aplicaciones de citas y redes sociales, y la inteligencia artificial permite a los ciberdelincuentes crear perfiles más convincentes e incluso utilizar audios y videos manipulados para suplantar identidades, haciendo que la detección de estas estafas sea cada vez más difícil.

Para ello se valen de:

Deepfakes de video: pueden generar una cara que gesticula y habla en tiempo real, haciendo que una videollamada parezca legítima. Adiós a la vieja táctica de “buscá la foto en Google para ver si es falsa”.

Clonación de voz: mediante audios manipulados, simulan situaciones de crisis o accidentes para pedir dinero urgente. La voz suena exactamente como la persona con la que venís hablando semanas.

Chatbots (LLMs): usan modelos de lenguaje avanzados para mantener charlas afectuosas las 24 horas, sin errores gramaticales y detectando tus vulnerabilidades psicológicas para saber exactamente qué decirte.

¿Por qué es tan difícil detectarlo?

A diferencia de un hackeo tradicional donde alguien te roba la clave, aquí es la propia víctima quien hace la transferencia. Josué Martínez, experto de BioCatch, explicó a TN Tecno que las víctimas utilizan sus propios dispositivos y métodos habituales (como huella o reconocimiento facial). Como no hay un cambio brusco en el comportamiento digital, no siempre detecta la anomalía a tiempo.

Además, el dinero a menudo se transfiere a cuentas “mulas” creadas ad hoc, que suelen ser legítimas y en funcionamiento en apps financieras. Todo eso hace que sea más dificil para el banco de origen rastrear el destino final del dinero.

“A pesar de la dificultad para detectar estafas románticas, las instituciones financieras pueden implementar tecnologías avanzadas como la Biometría conductual para identificarlas”, expresó Martínez. Esta tecnología analiza cómo el usuario interactúa con la app o web (velocidad de tecleo, movimiento del mouse, presión al escribir). Si la víctima está bajo coacción o estrés al enviar dinero, su comportamiento cambia (indecisión, pausas), lo que puede generar una alerta.

Guía rápida: ¿cómo protegerte de un amor falso?

Si estás conociendo a alguien por apps de citas o redes, seguí estos consejos de seguridad:

Nunca, bajo ningún concepto, envíes dinero, criptomonedas o tarjetas de regalo a alguien que no conociste en persona. Las historias de emergencias médicas o problemas de aduana son el guion clásico.

No compartas información personal: evitá dar detalles sobre tus ingresos, ahorros o fotos de documentos por chat, por más confianza que creas tener.

Cuidado con los números desconocidos: si te contactan de la nada por WhatsApp o Instagram con una confusión de número y luego intentan entablar una relación, bloquealos de inmediato.

CON INFORMACION DE TODONOTICIAS.