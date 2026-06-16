Perotti-Traferri: la pelea de la vieja política

Por Carlos Zimerman

En política hay dirigentes que entienden cuándo llegó el momento de dar un paso al costado y otros que parecen convencidos de que siempre debe existir un cargo esperándolos. Para muchos observadores de la realidad santafesina, Omar Perotti integra este último grupo.

El exgobernador vuelve a quedar en el centro de la escena política provincial en medio de una feroz interna que lo enfrenta con uno de los hombres más poderosos del peronismo santafesino: Armando Traferri, un personaje al que la política y algunos sectores judiciales le otorgan impunidad; de otra manera, estaría preso. Y aunque faltan todavía varios meses para que comiencen las definiciones electorales de 2027, la pelea ya se desarrolla sin demasiados disimulos.

La sensación que transmiten algunos movimientos del exmandatario es que no está dispuesto a abandonar la primera línea de la política bajo ninguna circunstancia. Sus críticos sostienen que "cualquier colectivo le queda bien", siempre que el destino final sea continuar ocupando espacios de poder dentro del Estado.

La disputa actual tiene además una particularidad. No se trata solamente de una pelea por liderazgo o posicionamiento electoral. También expresa dos maneras distintas de entender el futuro del peronismo santafesino.

En el centro del conflicto aparece Armando Traferri, una figura que desde hace años genera fuertes controversias dentro y fuera del justicialismo. Sus detractores cuestionan el nivel de influencia política que conserva y consideran que ha sido beneficiado por distintos mecanismos de protección dentro del sistema político. Sus defensores, por el contrario, sostienen que ha resistido múltiples embates políticos y judiciales sin que existan condenas en su contra.

Lo concreto es que la convivencia entre Perotti y Traferri parece cada vez más imposible.

Fuentes cercanas al senador aseguran que no existe voluntad de compartir un mismo proyecto electoral con el exgobernador, incluso si las candidaturas se definieran a través de una elección primaria. Es una definición que marca la profundidad de una ruptura que hace tiempo dejó de ser una simple diferencia táctica.

Desde el entorno de Perotti tampoco ocultan el malestar. Consideran que algunos sectores de la conducción partidaria buscan aislarlo políticamente y reducir su margen de influencia dentro del justicialismo provincial.

Sin embargo, quienes rodean al exgobernador rechazan cualquier especulación sobre una eventual salida del PJ. Recuerdan que toda su carrera política se desarrolló dentro del peronismo y afirman que no contempla competir por fuera de la estructura partidaria.

Lo que aparece detrás de esta pelea es una discusión mucho más profunda: quién conducirá el proceso de reconstrucción del peronismo santafesino luego de las derrotas electorales recientes.

Mientras algunos dirigentes imaginan unas PASO capaces de ordenar las diferencias, otros creen que las heridas acumuladas son demasiado profundas y que la confrontación entre Perotti y Traferri terminará condicionando cualquier intento de unidad.

Por ahora, el exgobernador parece decidido a seguir disputando espacios de poder y protagonismo político. Y esa decisión alimenta una percepción cada vez más extendida entre sus críticos: que Perotti no quiere soltar la manija y que seguirá buscando un lugar relevante dentro de la estructura estatal y partidaria mientras tenga margen para hacerlo.

Con vistas a 2027, la incógnita ya no pasa solamente por quién será candidato. La verdadera pregunta es si el peronismo santafesino será capaz de contener bajo un mismo techo a dirigentes que hoy parecen transitar un camino de confrontación irreversible.

RESUMEN