Con un top (muy) diminuto, Catherine Fuop hizo arder las redes: “Ya palpita el verano”

Sin lugar a dudas, Catherine Fulop es una de las mujeres más bellas y populares de las redes sociales. Cada una de las fotos y videos que comparte en Instagram enloquece a sus fanáticos, que se desviven por conocer detalles sobre sus looks, sobre sus proyectos laborales o sobre su familia.



Esta vuelta no fue la excepción, ya que Catherine Fulop publicó una foto que no pasó para nada desapercibida en las redes. Esta vuelta sorprendió sacándose una selfie frente al espejo en un baño con jacuzzi, totalmente a cara lavara y con un rodete en el pelo. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue su singular top diminuto que no dejó nada para la imaginación y que estaba combinado con una bikini animal print.

“Vivir, bailar y besar la vida! Ya palpita el verano! Se les quiere! Bello Lunes”, publicó la ex modelo junto a la imagen, que alcanzó casi 100.000 “me gusta” y cientos de comentarios en apenas pocas horas.

“Diosa”, “te amo” y “Sos muy hermosa, cómo te mantenés” fueron solo algunos de los menajes que recibió Catherine Fulop en su publicación de Instagram, que no para de levantar suspiros.

Recordemos que la ex modelo venezolana está casada con Ova Sabatini hace ya varios años. Fruto de su amor nacieron Tiziana y Oriana, quien actualmente se encuentra en Europa trabajando como modelo y acompañado en su carrera deportiva a su novio, Paulo Dybala.