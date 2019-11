Alfredo Cornejo: “No hay chances de que haya un único líder de la oposición”

El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, analizó el panorama político que se le abrirá a Cambiemos una vez que deje el control del Poder Ejecutivo nacional y consideró que Mauricio Macri no debe ser el único líder de la futura oposición. “En esta nueva etapa, el liderazgo debe ser compartido”, expresó al respecto el presidente de la Unión Cívica Radical.

“Muerto Raúl Alfonsín, no ha habido un solo líder de la oposición fuera del gobierno”, agregó Cornejo en diálogo con TN. En ese sentido, agregó que en Argentina “hay un fuerte personalismo en nuestra cultura cívica”.

El dirigente radical ha cuestionado en varias oportunidades la gestión del Poder Ejecutivo nacional y el rol que ha tenido la Unión Cívica Radical dentro de la coalición. En esta oportunidad, el gobernador mendocino volvió a reforzar su postura declaró: “Han habido errores de conducción y estrategias políticas, se tuvo todo el poder y se cometieron errores.Además, hubo un mal desempeño económico”, describió al analizar de manera sucinta los cuatro años de gobierno.

Consultado directamente acerca de la posibilidad de que Macri sea el líder de la futura oposición, Cornejo, electo diputado nacional en las últimas elecciones, respondió: “No hay chances de que haya un único líder de la oposición, vale para Macri y para el resto”. “En esta nueva etapa el liderazgo debe ser compartido, no es fácil pero hay que hacer un esfuerzo de consenso”. Además de Macri, el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta y la ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires María Eugenia Vidal se perfilan también para ejercer un rol preponderante en el armado opositor a partir del 10 de diciembre. Por parte de la UCR, Cornejo y el futuro senador nacional Martín Lousteau suenan para ocupar el estrato superior de la jerarquía de Cambiemos.



Al respecto, reveló que dialogó con Macri sobre este cuestionamiento: “Me ratificó que comprendía mi planteo”. De cara al futuro de Juntos por el Cambio, sostuvo que “no sobra nadie, no hay que expulsar ni correr a nadie". “Me imagino una oposición clara y en un rol de buscar acuerdos económicos y sociales, pero deben ser solventes técnicamente”, agregó.

Este jueves, Cornejo había cuestionado la continuidad de Mario Negri al frente del bloque radical, despertando así un riesgo de ruptura dentro del partido. Según confiaron fuentes al tanto de la disputa, varios dirigentes de la UCR le propusieron al gobernador de Mendoza seguir al frente del Comité Nacional del partido y que la representación legislativa quede para el cordobés. Sin embargo, comentaron las fuentes, Cornejo “insiste con que quiere las dos cosas”.

De los 47 diputados nacionales que tendrá el radicalismo desde el 10 de diciembre, 30 ya expresaron por escrito su apoyo a la continuidad de Negri. De esta forma, Cornejo quedaría con 12 legisladores que lo postulan para presidir la bancada, expresaron los portavoces a Télam. Cuatro de Mendoza, cuatro de Córdoba que responden a Ramón Mestre, tres de la Ciudad de Buenos Aires referenciados en Enrique Nosiglia y un puntano formarían el grupo de los que amenazan con irse del bloque si el mendocino no es elegido para presidirlo.

No se pudo determinar si los tres diputados restantes brindarán su apoyo a alguno de los dos contendientes y, en caso de hacerlo, por quien se inclinarán.

Respecto de la relación con la futura conducción del Frente de Todos a partir del 10 de diciembre, Cornejo resaltó que “el límite de los acuerdos es preservar las libertades individuales y el sistema republicano". "El peronismo/kirchnerismo tiene malos antecedentes en esa materia”, indicó. Y concluyó “Argentina necesita un equilibrio de fuerzas”, declaró.

La crisis en Bolivia y las declaraciones de Alberto Fernández

En otro pasaje de la entrevista, el dirigente radical se refirió a la crisis que atraviesa Bolivia y consideró que si bien los hechos no constituyen “un golpe típico de la década del ’70, hay una tremenda anormalidad institucional”. En ese sentido, cuestionó al presidente electo por sus definiciones al respecto: "Alberto Fernández está muy preocupado por la definición semántica cuando debería estar enfocado en que haya elecciones en Bolivia. Con estas declaraciones , no es el Alberto moderado, parece que su política exterior la está dictando Cristina Fernández de Kirchner”, expresó.

“La política exterior va a tener mucha influencia en la política doméstica, es imprescindible que sea una política exterior de respeto y armonía. Fernández debería estar infinitamente más preocupado en dar señales de cordura no solo a los mercados, sino a la política exterior y ver cómo encarará los problemas domésticos”, analizó.

Alberto Fernández ha sido enfático a la hora de definir a la situación en Bolivia como un golpe de Estado y cuestionó duramente al gobierno de Mauricio Macri por no hacerlo. Este jueves, en el marco de un encuentro en Montevideo con el presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, Fernández, se refirió a la posibilidad de que Morales llegue al país después del 10 de diciembre en calidad de asilado político, estatus que el ex presidente de Bolivia mantiene desde el martes en México.

“El día que llegue a la presidencia será un orgullo recibir a Evo Morales en la Argentina, a él y a Álvaro García Linera”, destacó Fernández durante una conferencia de prensa en la que estuvo acompañado por el diputado nacional Sergio Massa. “Argentina es casa de todos los bolivianos, así que encantados de recibirlos”, agregó.

Con información de www.infobae.com