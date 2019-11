Todos los ganadores del Latin Grammy 2019: desde Andrés Calamaro a Rosalía

Los amantes de la música latina pudieron disfrutar de la gala de los Latin Grammy 2019, que desde horas previas al evento central, tuvo momentos que quedarán en la memoria de todos. Desde la protesta de Mon Laferte sobre la alfombra roja, hasta la ausencia de Daddy Yankee y Maluma en protesta por la falta de categoría reggaeton.

Sin embargo, la noche dejó un gusto agradable para muchos artistas que recibieron su galardón en los premios Latin Grammy 2019. Entre ellos, uno de los argentinos destacados fue Andrés Calamaro, quien ganó 2 de las 4 nominaciones. Las estatuillas recibidas fueron por Mejor Álbum Pop/Rock y Mejor Canción de Rock por Cargar la suerte y Verdades afiladas.

Por su parte, Mon Laferte tuvo emotivas palabras sobre la situación de Chile al recibir el premio a Mejor Álbum de Música Alternativa. En ese momento, la cantante pidió justicia y expresó: “Chile me dueles por dentro, me sangras por cada vena, me pesa cada cadena que te aprisiona hasta el centro”.

Otro de los músicos que también aprovechó su oportunidad para hacer referencia a conflictos sociales y políticos, fue Luis Enrique, quien recibió el galardón a Mejor Álbum Folklórico. Al subir al escenario, habló sobre la “guerra” que se vive en Nicaragua como así también, la situación de venezolanos que debieron migrar en busca de una mejor calidad de vida.

La lista de todos los ganadores de los Latin Grammy 2019:

Grabación del año: “Mi persona favorita”, Alejandro Sanz con Camila Cabello

Canción del año: “Calma”, Pedro Capó, Gabriel Edgar González Pérez y George Noriega, compositores (Pedro Capó)

Mejor nuevo artista: Nella

Álbum del año: “El mal querer”, Rosalía

POP

Mejor álbum vocal pop contemporáneo: “El mal querer”, Rosalía

Mejor álbum vocal pop tradicional: “Agustín”, Fonseca

URBANA

Mejor fusión/interpretación urbana: “Calma (remix)”, Pedro Capó y Farruko

Mejor álbum de música urbana: “X 100PRE”, Bad Bunny

ROCK

Mejor álbum de rock: “Monte sagrado”, Draco Rosa

Mejor álbum pop/rock: “Cargar la suerte”, Andrés Calamaro

Mejor canción de rock: “Verdades afiladas”, Andrés Calamaro y German Wiedemer, compositores (Andrés Calamaro).

TROPICAL

Mejor álbum de salsa: “Mas de mi”, Tony Succar

Mejor álbum de cumbia/vallenato: “Yo me llamo cumbia”, Puerto Candelaria y Juancho Valencia

Mejor álbum tropical tradicional: “Andrés Cepeda Big Band (En Vivo)”, Andrés Cepeda

Mejor álbum tropical contemporáneo/fusión: “Literal”, Juan Luis Guerra 4.40

CANTAUTOR

Mejor álbum cantautor: “Contra el viento”, Kany García

REGIONAL MEXICANA

Mejor álbum de música ranchera/mariachi: “Ahora”, Christian Nodal

Mejor álbum de música banda: “A través del vaso”, Banda Los Sebastianes

Mejor álbum de música tejana: “Colores”, Elida Reyna y Avante

Mejor álbum de música norteña:“Percepción”, Intocable

Mejor canción regional mexicana: “De los besos que te di”, José Esparza y Gussy Lau, compositores

INSTRUMENTAL

Mejor álbum instrumental: “Balance”, Gustavo Casenave

TRADICIONAL

Mejor álbum folklórico: “Tiempo al tiempo”, Luis Enrique + C4 Trio

Mejor álbum de tango: “Revolucionario”, Quinteto Astor Piazzolla

JAZZ

Mejor álbum de jazz latino/jazz: “Jazz batá 2”, Chucho Valdés

CRISTIANA

Mejor álbum cristiano (en español): “Todo pasa”, Juan Delgado

Mejor álbum cristiano (en portugués): “Guarda meu coração”, Delino Marçal

LENGUA PORTUGUESA

Mejor álbum pop contemporáneo en lengua portuguesa: “O tempo é agora”, Anavitoria

Mejor álbum de rock o música alternativa en lengua portuguesa: “O futuro não demora”, BaianaSystem

Mejor álbum de samba/pagode: “Mart’nália canta Vinicius de Moraes”, Mart’nália

Mejor álbum de música popular brasileña: “Ok ok ok”, Gilberto Gil

Mejor diseño de empaque: “El mal querer”, Man Mourentan y Tamara Pérez, directores de arte (Rosalía)

Mejor Álbum de Música Latina para Niños: Buenos Díaz – The Lucky Band

Mejor Álbum de Música Clásica: Regreso – Samuel Torres y La Nueva Filarmonía; Ricardo Jaramillo, conductor; Danilo Álvarez, Ricardo Jaramillo & Samuel Torres, productores

Mejor Arreglo: “Sirena”‘ – Rodner Padilla, arreglista (Luis Enrique + C4 Trio)

Mejor Ingeniería de Grabación para un Álbum: El Mal Querer

Productor del Año: Tony Succar