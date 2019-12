Gastón Soffritti, sobre el difícil momento que vivió mientras grababa “Patito Feo”: “De noche no podía dormir”

A los 16 años, Gastón Soffritti era uno de los protagonistas de la ficción juvenil más vista de la televisión: “Patito Feo”. A más de una década de su emisión, varios de los integrantes del elenco salieron a hablar y dieron detalles sobre el momento que vivieron durante las grabaciones.

Luego de la denuncia de Thelma Fardín y el crudo relato de Santiago Talledo, Gastón Soffritti reveló en una entrevista que, durante la época de grabaciones de “Patito Feo”, se le hacía imposible conciliar el sueño. “Llenábamos estadios de 50 mil personas, pero de noche no podía dormir”, reveló en diálogo con La Once Diez.

Con respecto al motivo por el cual no podía dormir, el actor confesó: “Estaba haciendo las grabaciones y por ese motivo me tuve que quedar a dormir solo en la casa de mis abuelos en Mar del Plata. Justo cuando estaba ahí, entraron cuatro tipos a robar mientras yo dormía. Después de eso me costaba mucho dormir solo porque tenía miedo de que me pasara devuelta”.

Mientras atravesaba este difícil momento, Gastón Soffritti se unió a uno de sus compañeros de elenco, Santiago Talledo. “Sin darnos cuenta creo que los dos nos acercamos para contenernos. Yo viví muy de cerca lo que le pasaba a Santi en esa época. Él realmente lo pasó muy mal”, explicó el actor.

Y agregó: “Eso venía de antes y la ficción la potenció seguramente, porque cuando tenés esa edad hay muchas cosas que te sobrepasan, y más si están en el marco de una ficción que te genera exposición, que te exige giras, que te implica cosas”. En ese momento, Santiago Talledo tuvo anorexia nerviosa, depresión y ataques de pánico.

Por último, Gastón Soffritti hizo referencia a la denuncia a Juan Darthés por parte de Thelma Fardín: “Cuando salen casos como el de Thelma es chocante porque vos estabas ahí y no habías visto nada. Pero creo que era otra época, y ahora las redes, las formas cambiaron y probablemente hay muchos más medios para decir las cosas que pasan”

“A todos nos pasaron cosas”, explicó el protagonista de “Patito Feo” haciendo referencia a todos sus compañeros de elenco con los cuales actualmente mantiene una buena relación. “Hoy sigo comiendo, me sigo viendo con Santi una vez por semana y él está mucho mejor”, cerró.