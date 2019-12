La verdad sobre el diagnóstico de Alberto Fernández: qué tan preciso fue

Como lo hizo durante toda su campaña y también durante la transición, una vez consumado su triunfo electoral, Alberto Fernández dedicó buena parte de su discurso en la Plaza de Mayo para trasmitirles a sus seguidores qué país recibe de manos de Mauricio Macri. Para ello, se concentró principalmente en factores económicos y laborales, más un par de indicadores relativos a la salud. Así, el sitio Chequeado realizó un relevamiento para revelar qué tan preciso fue el diagnóstico que hizo el flamante mandatario sobre la situación que atraviesa la Argentina. Según lo señalado en el informe, el presidente inicia su gestión con datos que en su mayoría son correctos: de las 12 afirmaciones, 9 fueron verdaderas, 1 exagerada, 1 falsa y 1 insostenible. Aquí, el detalle:

1) “Hay más de 1,2 millones de jóvenes que no estudian ni trabajan” - VERDADERO

Según la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) que el INDEC lleva a cabo sobre los 31 principales aglomerados urbanos del país, en el segundo trimestre de 2019 había 844 mil jóvenes de entre 15 y 24 años que no estudiaban ni trabajaban. “Como la EPH representa al 63% de la población nacional, si se proyecta al total del país, el resultado es cerca de 1,3 millones de jóvenes”, explicó Daniel Schteingart, doctor en Sociología y docente en la Universidad Nacional de Quilmes, sobre los habitualmente llamados “ni-ni”. Una salvedad: en su mayoría se trata de mujeres que se dedican a tareas domésticas.

2) “La participación del sector Salud en el presupuesto público bajó 45% en los últimos 4 años” - FALSO

La participación de la función “Salud” en el presupuesto bajó de 3,9% a 3,6%, lejos de lo marcado por el presidente. La caída en términos reales, es decir, descontando la inflación, fue del 10% entre 2015 y 2018. Y contrastado con 2019 rondaría el 22%, también muy distante del 45% que resaltó Alberto Fernández. Por otra parte, durante el debate presidencial, el mandatario había asegurado que el presupuesto para Salud había caído un 23%, por lo que en su discurso del martes casi duplicó la cifra.

3) “La pobreza actual está en los valores más altos desde 2008” - VERDADERO

En el primer trimestre de 2008 la pobreza alcanzó un 35,7%, mientras que en el mismo período de 2019 se ubicó en el 35,4%. Y en los 11 años transcurridos entre esas dos mediciones no hubo una cifra mayor, ni en los datos oficiales ni en los aportados por privados. Además, según un estudio de la UCA, al tercer trimestre de este año la pobreza trepó al 40,8%.

4) “Más de 15 millones de personas sufren de inseguridad alimentaria” - EXAGERADO

Según el último informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, 14,2 millones de personas padecieron inseguridad alimentaria moderada o grave en la Argentina entre 2016 y 2018. Esto representa un significativo aumento en relación al período anterior (2014-2016), cuando los afectados eran 8,3 millones de personas. Sin embargo, los datos de la UCA confirman el deterioro de la situación alimentaria, pero con cifras más bajas.

5) “Se perdieron 152 mil empleos registrados del sector privado” (en el sector industrial) - VERDADERO

Entre noviembre de 2015, último dato disponible del segundo mandato de Cristina Kirchner, y septiembre de 2019, los asalariados privados del sector industrial cayeron en más de 150 mil. Además, disminuyó un 12% la cantidad de puestos industriales formales durante la gestión de Cambiemos. Y si se tiene en cuenta el crecimiento de la población (1% anual), la caída es incluso mayor.

6) “La deuda pública, en relación al PBI, está en su peor momento desde el año 2004” - VERDADERO

Durante la gestión de Mauricio Macri, la deuda aumentó tanto en valores absolutos como en relación al tamaño de la economía. En 2018 se cerró con una deuda del 86% del PBI, el mayor porcentaje desde 2004, cuando fue del 118%. El último dato de 2019 es superior al de 2005, aunque sería mayor a raíz de la devaluación de agosto.

7) “Hoy el desempleo afecta a casi un 30% de los jóvenes y aún más en las mujeres jóvenes” - VERDADERO

El 27% de los jóvenes de entre 15 y 24 años en la Argentina están desempleados y la tasa del desempleo juvenil triplica a la tasa de desempleo general. Las mujeres jóvenes tienen una tasa de desempleo aún más elevada.

8) “El PBI per cápita es el más bajo desde el año 2009” - VERDADERO

El PBI per cápita de 2018 es el menor de los últimos 10 años, según los datos oficiales. Esto se repite si se mira el dato de PBI per cápita de 2019, estimado con el Presupuesto que elaboró la gestión saliente. Según el CIPECC (Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento), estas proyecciones demuestran que en los últimos 12 años prácticamente no hubo crecimiento económico.

9) “La inflación actual es la más alta de los últimos 28 años” - VERDADERO

En lo que va de 2019 la inflación asciende al 42,2%, siendo la medición más alta desde 1991, de acuerdo con datos del INDEC y fuentes alternativas. Según los datos históricos, la inflación anual promedio del país en las últimas ocho décadas rondó el 140 por ciento.

10) “Hoy padecemos el peor brote de sarampión de los últimos 20 años” - VERDADERO

Según el último Boletín Epidemiológico emitido por la Secretaría de Gobierno de Salud, se registraron 83 casos de sarampión en la Argentina hasta diciembre de este año. El último caso en nuestro se había registrado en 2000 y el último fallecimiento, en 1998. El distrito con más personas afectadas fue la Provincia de Buenos Aires.

11) “La tasa de desocupación es la más alta desde 2006” - INSOSTENIBLE

El último dato oficial difundido por el INDEC señala que este indicador fue de 10,6%, la cifra más alta de la gestión de Mauricio Macri. Sin embargo, como el organismo estuvo intervenido entre 2007 y 2015, no hay datos oficiales confiables para poder dar cuenta de cuál fue la tasa de desocupación durante ese período. De hecho, el propio INDEC y la OIT advirtieron que “las series publicadas con posterioridad al primer trimestre de 2007 y hasta el cuarto trimestre de 2015 deben ser consideradas con reservas”.

12) “1 de cada 2 niñas y niños es pobre en nuestro país” - VERDADERO

De acuerdo al último dato oficial disponible del INDEC, casi el 53% de los menores de 14 años son pobres. Otras mediciones alternativas, que además dimensionan el acceso a los servicios básicos, muestran un porcentaje incluso mayor. Según UNICEF, el 48% de los menores de 17 años eran pobres en el primer semestre de 2018 si se observa la pobreza multidimensional.

Con información de www.infobae.com