Germán Bottero: "Soy de bajo perfil"

Lo que era un secreto a voces, se terminó confirmando en la tarde noche de ayer, con siete votos a su favor que lo llevan a reemplazar a Lalo Bonino. Germán Bottero es el nuevo presidente del Concejo Municipal de Rafaela y tendrá por delante la difícil tarea de regular el recinto, que tiene cada vez más temas en la agenda.

"Para mí es un nuevo desafío y un orgullo. De poder volver, de haber estado tanto tiempo en el Concejo y ahora ser el presidente", explicó al Móvil de la Radio el radical, destacando que ya está en funciones y que esta mañana mantuvo algunas reuniones en relación de la asunción del Intendente Castellano, que se llevará a cabo mañana por la tarde.

Al respecto, Bottero dijo que "las demandas son altas, los problemas en general de la ciudadanía son crecientes y no tienen fácil solución. El Concejo a veces queda a mitad de camino, pero esto no quiere decir que uno debe correrse. La agenda del Concejo se ha incrementado muchísimo los últimos años y hoy nos toca estar presentes para dar respuestas", mencionó.

Por otro lado, apuntó a que "el Concejo es siempre el mismo, pero somos 10 personas y cada uno aporta su personalidad a nivel social, además de las posturas políticas", dijo y agregó que "Yo no soy nada nuevo en esto, tengo experiencia, y me van a encontrar por el camino del diálogo, no por levantar la voz. Soy de bajo perfil", dijo Bottero.

Fuente: ADN