Con una oposición destructiva es imposible gobernar

Existe una fina linea entre ser opositor y poner "palos en la rueda" para impedir que el oficialismo, en este caso el Intendente Castellano, pueda gobernar tal como se lo encomendó la ciudadanía dándole el triunfo en las elecciones pasadas. Elecciones que perdió LEONARDO VIOTTI sin que hasta ahora lo pueda digerir o entender.

Está claro que dentro de la oposición hoy la UCR, con cuatro Concejales, es quien maneja prácticamente el Concejo y dentro de ese grupo, Bottero y Viotti son responsables absolutos.

A nadie le escapa que tanto Sagardoy como Destefanis acatan a ultranza lo que proponen Bottero y Viotti y no tienen absolutamente independencia de criterio.

Por otro lado, los concejales del Pro atraviesan por un momento muy particular: Por un lado Bonino casi no tiene peso y poco a poco trata de alinearse con los radicales para no quedar solo y por el otro, Marta Pascual es una confesa antiperonista que difícilmente entre en la razón que ser oposición no es ser extremista sin causa.

Marsico por ahora es el único que actúa a "su" conciencia, quizá equivocado, pero responde a sus principios.

El problema actual es el presupuesto 2020 y específicamente el artículo sexto.

Aquí está el nudo gordiano, y el gran problema es la autorización de redireccionar partidas y el monto limite de dicha autorización que hoy es de $500.000.

Cuando el Ejecutivo tenía mayoría, lograba que no tuviera límites. Pero desde hace algunos años, la oposición logró que tenga que pedir autorización al Cuerpo Legislativo a partir de determinado monto (20% por encima de partidas superiores a 500.000 pesos). Aquí aparecen tres criterios: los oficialistas quieren que se libere ese límite, basado en la constante suba de precios; un sector de la oposición pretende aumentar el límite según la inflación y otros, que siga tal cual como está, aumentando la fiscalización del órgano colegiado.

El monto de $500.000 está absolutamente desfasado por la inflación, hoy equivale a tres sueldos de Leonardo Viotti, por ejemplo.

El otro de los puntos en donde hay miradas contrapuestas es la cantidad de contratados. Hoy están autorizados 300 y el DEM pide 350. La oposición no está de acuerdo con subir este número. A menos que se lo justifiquen.

Es un poco raro discutir este último punto cuando hay Concejales que ponen a sus hermanos en cargos que finalmente pagamos todos los rafaelinos.

Quedan dos sesiones ordinarias: la del 19 y la del 26. Esto implica que resta muy poco tiempo de análisis, aunque Bottero aclaró que se puede llamar a una extraordinaria.

Es muy difícil hacer una buena oposición cuando hay intenciones concretaras de destruir y no construir.

Bottero y Viotti actúan por rencor de no ser lo que pretendieron ser, y en ese rencor lo que se perjudica es a la ciudad, ni más ni menos...