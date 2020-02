Buzzi: “No me transformé en oficialista, solo estoy viendo las cosas de un lado más objetivo”

El ex presidente de la Federación Agraria negó ocupar un puesto en el Frente de Todos pero explicó que intentará ayudarlo.

El ex presidente de la Federación Agraria Argentina, Eduardo Buzzi, desmintió que asumirá un rol en el Frente de Todos. Igualmente, señaló que le dejaron “las puertas abiertas” y que ayudará a conformar “un proyecto de agenda grande”. “No me transformé en oficialista, solo estoy viendo las cosas desde un lado más objetivo”, aseguró el referente rural.

El dirigente agropecuario que lideró la revuelta del campo ante el Gobierno de Cristina Kirchner se acercó a la alianza peronista. Además de los halagos que se intercambió con el presidente Alberto Fernández, se reunió con el ministro del Interior, Eduardo De Pedro. “Teníamos un encuentro pendiente. Es joven, inteligente y dijo que el 2008 quedó en la prehisoria, ya está”, replicó Buzzi.

En este sentido, negó que formará parte de la gestión aunque admitió que tiene “las puertas abiertas”. “No ando buscando empleo”, bromeó. “Mi prioridad es colaborar para un proyecto de agenda grande, no otra. Es un momento que se necesita colaboración, aporte y salir de la grieta. No me transformé en oficialista, solo estoy viendo las cosas desde un lado más objetivo”, aseguró.

Además, enfatizó que quiere que al jefe de Estado “le vaya bien” y compartió que tiene “pertenencia peronista desde la infancia”. En diálogo con Radio La Red, precisó que se acercó porque observó “el clima del Interior con expresiones regionales de los autoconvocados”. A su vez, señaló que “la Mesa de Enlace ha ido haciendo equilibrio pero están presionados”.

De todas formas, su anhelo conciliador no fue bien visto por muchos del sector. “Ayer recibí comentarios de todo tipo, me han puteado. Que digan lo que quieran, yo no tengo que rendirle cuentas a nadie. Sé que a algunos productores agropecuarios les molesta que hable con secciones del Gobierno vinculados a Máximo Kirchner y al kirchnerismo”, concluyó.

Con información de www.elintransigente.com