Vitaloni: "No hay nuevos hisopados porque no hay pacientes que lo requieran"

El doctor Roberto Vitaloni, coordinador Epidemiológico de la Dirección Regional de Salud Rafaela, brindó una conferencia para dar detalles de la situación en la que se encuentra la ciudad frente a la pandemia del coronavirus. "No hemos realizado nuevos hisopados porque no se han presentado pacientes que así lo requirieran. No tenemos ninguna confirmación desde Malbrán de los casos que hemos mandado, así que por lo pronto y hasta el momento, en Rafaela no hay registro de casos de COVID-19"; aseguró Vitaloni.

Asimismo, comentó que se ha organizado un sistema de trabajo ante la emergencia de la presentación de los casos con el hospital, en asociación público-privada, y que los centros de salud van a seguir atendiendo porque "nuestra obligación es seguir brindando salud a pesar del COVID-19".

El médico insistió en el pedido de cooperación de la población: "Le pedimos la colaboración a la gente, que todo lo que puede evitar o puede posponer sobre consultas, que lo posponga". En ese sentido, destacó que "no se van a cortar los ciclos de vacunación, los controles a las mamás durante su embarazo, porque son vitales para el mantenimiento de la salud".

En cuanto a los controles que se están haciendo sobre aquellas personas que volvieron del extranjero, el coordinador dijo: "Nosotros estuvimos hasta ahora reunidos con gente de Protección Civil que mandó la Provincia; están haciendo los controles sobre las personas que tenemos anoticiados por vía legal que han llegado al país por avión y por vía terrestre. Agregó: "Lamentablemente tenemos que transmitir a la población un pedido de colaboración porque no se está haciendo la cuarentena como se debe. Los porcentajes de cumplimiento de cuarentena son muy bajos. Eso habla de los irrespetuosos que somos con nosotros mismos y con la defensa de la vida".

Al respecto remarcó que se subestima la situación porque se cree que por no tener síntomas, "no te va a tocar. Ojalá nadie tenga síntomas, pero ya está claro que desde el lugar de donde hayamos llegado, nos tenemos que acuartelar durante los 14 días y no tenemos que salir. Por favor, no especulemos con que yo no tengo nada o a mí no me va a tocar porque estamos perjudicando a los demás; estamos haciendo una cadena que no debe hacerse".

En cuanto a la vacuna antigripal, fundamental para los mayores de 65 años, menores de 2 años, embarazadas y grupos de riesgo, aún no han llegado. "Las vacunas están pedidas y obviamente que se le va a dar prioridad a mayores de 65 años o aquellas personas que tengan enfermedades prevalentes".

El doctor Vitaloni también habló sobre el sistema de emergencia 107, a cargo del doctor Alejandro Brasca en nuestra ciudad. "Está muy bien organizado el servicio de 107 en cuanto al manejo de las ambulancias y fundamentalmente, cómo tiene que protegerse ante la eventualidad, mi compañero de trabajo, que es lo que importa. Porque importa el paciente pero me importa fundamentalmente el personal de salud. Es quien se va desgastar de ahora en adelante y el que va a tener que seguir trabajando".

Por último, aclaró que "Dios quiera que nunca tenga que decirlo, pero el día que haya un caso en el que tengamos la confirmación del Malbrán, vamos a ser los primeros en comunicarlo, porque no nos interesa guardar esa información".

