Vallejos explicó cómo sería el proyecto para que el Estado se quede con una participación en las empresas a las que asiste por la pandemia

La diputada nacional del Frente de Todos aclaró que la iniciativa no abarca a las pymes y respondió a las críticas: “La capitalización no tiene nada que ver con la confiscación”

La diputada nacional del Frente de Todos, Fernanda Vallejos, explicó cómo sería el proyecto para que el Estado se quede con una participación en el capital de las empresas a las que asiste por la pandemia. Intentando bajarle el tono a la polémica que se desató por su iniciativa, la legisladora kirchnerista aclaró que se trató de “un tuit que ni siquiera es una idea que inventé yo". A su vez, en diálogo con Animales Sueltos, justificó: “Es una iniciativa sobre la que me expresé favorablemente siguiendo lo que vienen siendo las distintas medidas que vienen adoptando diferentes países de todo el mundo y particularmente países europeos: lo han hecho Inglaterra, Francia...".

Tras la idea publicada en su cuenta de Twitter, Vallejos comentó que se están “estudiando distintas alternativas”. La misma surgió luego de que el Gobierno Nacional decidiera extender los beneficios del Programa de Asistencia al Trabajo y a la Producción (ATP), a través del cual el Estado volverá a pagar hasta la mitad de los salarios de mayo, del sector privado, y reducirá el pago de contribuciones patronales.

En ese sentido la economista explicó cómo se implementaría el polémico proyecto de participación del Estado sobre las empresas: “No sería para todas las ayudas que están contempladas dentro del ATP, sino exclusivamente para los grandes grupos económicos. No para las pymes que en esos casos seguirían siendo asistidas”.

La propuesta generó críticas por parte de la oposición y del sector empresarial. Al respecto, Vallejos consideró que “hay un enorme prejuicio ideológico”. “He leído y escuchado barbaridades que no tienen ningún sentido. He escuchado expropación, confiscación, control, quedarse con las empresas, la capitalización de las empresas no tienen nada que ver con eso”, declaró y agregó que en la Argentina, a través del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, “ya tiene participación accionaria en muchas de estas empresas y no apareció ningún cuco en todos estos años”.

“Es un mecanismo usual, de mercado, que las empresas modernas utilizan muchísimas veces para conseguir capitales. En este caso quien estaría invirtiendo para inyectar capitales en estas empresas que están en dificultad es el Estado, es un mecanismo de protección”, enfatizó.

Vallejos justificó la iniciativa haciendo referencia a la “crisis pandémica”. “Son medidas necesarias en el marco de una situación atípica, es una crisis inédita en la historia del capitalismo”, expresó y agregó que en el país hay “una crisis preexistente a la cuestión sanitaria”.

Desde el Poder Ejecutivo recibió el visto bueno del ministro de Trabajo, Claudio Moroni, quien calificó la idea como “interesante”. El titular de la cartera laboral señaló que “es un tema que se está discutiendo a nivel mundial", aunque aclaró que "quizá le veo algunos problemas operativos, pero no discuto el tema de fondo”.

En tanto este miércoles, la legisladora nacional recibió el apoyo del ministro de Educación, Nicolás Trotta: "El Estado tiene que tener participación en el sector productivo”. En diálogo con FM La Patriada, señaló: “Se necesita un Estado que no ahogue al sector privado, sino que lo promueva, inclusive que sea socio de los beneficios, no desde el lucro, sino desde la reinversión privada”.

Los empresarios, por su parte, tildaron la idea de descabellada, ya que la ayuda que están recibiendo es para pagar sueldos que “se depositan directamente en las cuentas bancarias de los empleados, no de las compañías”. Además, diferenciaron la situación con la de empresas europeas, porque los gobiernos tuvieron que salir en su rescate con aportes muy importantes de dinero.

