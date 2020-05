Stefi Roitman quiso mostrar sus nuevos tatuajes pero sus fans la acusaron de operarse

Mientras transita la cuarentena obligatoria instalada en la casa de la familia Montaner, en donde vive su novio Ricky, la actriz Stefi Roitman se muestra súper activa en las redes sociales compartiendo varias fotografías y videos.

Hace unas horas, Stefi Roitman compartió una fotografía para mostrarle a sus fanáticos los nuevos tatuajes que se hizo. Sin embargo, lo que jamás imaginó es que sus seguidores iban a comenzar a criticarla por haber “operado sus lolas”.

La actriz quedó en cuarentena en la casa de los Montaner cuando visitaba a su novio y la flexibilización de algunos rubros en los Estados Unidos, le permitió a Stefi Roitman solicitar los servicios de un reconocido tatuador que le hizo tres obras maestras, una en su pecho con un Thank You, (“gracias” en idioma inglés), y los otros dos en el brazo, del rostro de una mujer.

“Mis primeros tres tatuajes, de una, así. Como la vida misma que nos agarra, nos sacude y nos sorprende de una”, explicó la rubia sobre su decisión junto con la fotografía que dio pie a la polémica.

“Estoy feliz y más aún porque descubrí que mi umbral del dolor es copado. Está cuarentena me dejó muchas cosas pero lo más fuerte que me deja es el recuerdo de lo que verdaderamente importa: la familia que nos aguanta el corazón” agregó la ex de Gastón Soffritti.

Además. Stefi Roitman comentó: “Las ganas, las locuras, las emociones, la solidaridad, la distancia y los 24/7”, reflexionó la joven actriz con la imagen del momento en que la estaban tatuado, acompañada por su novio Ricky Montaner.

Al ver esta imagen, sus seguidores comenzaron a preguntarle a la actriz si se había operado los pechos pero ella aclaró: “No me hice nada más que los tatuajes. Lo aclaro por acá ya que estoy leyéndolos. Gracias igual, los quiero. Para los que me preguntan qué pasó, pues engordé un toquesón”, contestó con humor Stefi Roitman.