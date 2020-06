Uber prepara su desembarco en Santa Fe y Reconquista, ¿Rafaela también?

Luego de muchos rumores, suposiciones y de conflictos que siempre permanecieron en un estado latente, Uber pone un pie en Santa Fe y en Reconquista. Ahora, la empresa multinacional confirmó su arribó a esta capital aunque no lo hará en su formato tradicional, de traslado personas, servicio que continúa generando polémica en cada localidad del país en la que pretende aterrizar.

Fuentes de la compañía informaron a UNO Santa Fe que pondrá "a disposición de las ciudades de Santa Fe y Reconquista su producto Uber Flash". Se trata de una aplicación que ofrece el envío de artículos sin moverse de casa, similar al que ya realizan otras app.

La diferencia con relación a las que actualmente están funcionando es que Uber Flash ofrece llevar productos más grandes y pesados que no pueden ser transportados en una moto o en bicicleta, y que necesitarían del baúl de un auto por ejemplo. El resto, es similar: se ofrece un seguimiento en tiempo real del pedido, nombre y apellido de la persona que lo transporte y la posibilidad del pago virtual.

Desde Uber indicaron que a través de la aplicación se podrá "hacer llegar o recibir artículos a domicilio". El servicio, que ya funciona para las ciudades de Buenos Aires, Mendoza y Córdoba, espera expandirse próximamente a Paraná. Destacaron que la misma puede usarse todos los días, entre las 6 y las 23:59 horas.

Señalaron a este medio que entre Santa Fe y Reconquista "ya son más de 31 mil las personas que descargaron la app". Indicaron que "como parte de este lanzamiento, todas las personas que se hayan descargado la aplicación para manejar con la app de Uber recibirán más información por correo electrónico". Además, invita a quienes aún no lo hayan hecho, "y estén interesados en generar ganancias adicionales", puedan hacerlo.

La app Uber está disponible para Argentina desde 2016 y hoy tiene más de dos millones de usuarios activos y más de 75 mil socios conductores registrados en la aplicación. Juan Labaqui, gerente de comunicación de Uber, precisó que la nueva modalidad nació en el marco de la pandemia. Precisó que "las personas que ya se habían inscripto para manejar anteriormente recibieron el viernes un correo con toda información sobre este producto en particular y los documentos necesarios para ofrecer el nuevo servicio".

Consultado sobre la posibilidad de que en el futuro Uber traslade personas en Santa Fe, señaló en declaraciones al programa "De10", que se emite por LT10: "Es una pregunta que nos han hecho cuando llegamos con Flash a otras ciudades. Es una pregunta que todo el mundo se hace y es muy válida. Lo queremos hacer en la medida en que veamos que es una solución, sobre todo en este contexto. No es un contexto para agregar conflictos y traer soluciones que no sean reales. Va a haber mucha gente buscando recuperar o alcanzar la plata que no ingresó en estos meses (por la crisis generada por la pandemia). No es la misma expectativa de ganancia que se puede dar hoy para un conductor que está transportando personas que la que se podía dar antes. Lo último que queremos hacer nosotros, que sabemos que tenemos el rol para mucha gente de ser una fuente de ganancias adicionales, es sobreprometer".

Fuente: Uno Santa Fe