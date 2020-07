Patricia Bullrich tras el video de Mario Ishii: “Interceptamos un montón de ambulancias que llevaban droga”

La presidenta del PRO y ex ministra de Seguridad sostuvo que el intendente de José C. Paz debe "dar respuestas ante la Justicia y a los vecinos de su pueblo"

La presidenta del PRO, Patricia Bullruch, se sumó a las críticas de la oposición contra el intendente de José C. Paz, Mario Ishii, quien recientemente fue filmado admitiendo que encubre a médicos que venden “falopa”, y contó que durante la gestión de Cambiemos la Policía pudo detener varios hechos de ese estilo.

“Nosotros tuvimos muchas denuncias e inclusive interceptamos un montón de ambulancias que llevaban droga, era un modus operandi bastante normal porque pasaban y decían que no las podíamos parar porque venían con un enfermo grave que se estaba muriendo. Inclusive hasta chicos llevaban”, contó la ex ministra de Seguridad.

Durante una entrevista en el programa Desde el Llano, por el canal TN, Bullrich remarcó que desde su espacio le han pedido “al gobernador bonaerense (Axel Kicillof) que se exprese” al respecto, pero “lamentablemente todos los dirigentes del justicialismo y del kirchnerismo defendieron” al mandatario municipal.

“Yo nunca tuve un caso con Ishii, debo confesarlo para no faltar a la verdad, pero hemos agarrado, por lo menos, 10 ambulancias que tenían inventado al médico, al enfermero y al paciente. Miles de casos. Intentan que el gendarme o el policía no los pueda parar, intentan frenar la acción policial frente a un hecho evidente de narcotráfco”, insistió.

La ex funcionaria sostuvo que el jefe comunal “no solamente tiene que responderle a la Justicia, sino también a los vecinos del pueblo en el que vive, donde hay muchos chicos que mueren por la droga”, aunque recordó que por el momento “lo llamó un fiscal y no fue” a la audiencia.

“Nosotros no queremos que ningún intendente deje pasar droga porque mueren chicos, porque hay soldaditos, porque matan gente y, además, porque ese funcionario público lo que hace es querer ganar dos votos a cambio de la destrucción de una sociedad. No lo permitimos, no lo aceptamos”, agregó.

En efecto, el mandatario de José C. Paz no se presentó en la Fiscalía de Delitos Complejos de San Martín para ser notificado del inicio de una investigación en su contra por presunto encubrimiento agravado de narcotráfico, a partir del video que se filtró días atrás.

Tras la polémica por esa filmación, este histórico dirigente del peronismo bonaerense recibió el apoyo de varios integrantes de su espacio, incluso del jefe de Gabinete provincial, Carlos Bianco, quien en una conferencia de prensa opinó que esas declaraciones habían sido “sacadas de contexto”.

“Él aceptó que había tráfico de drogas en ambulancias y que hacía la vista gorda; tiene que responder esta locura. ¿Cómo puede ser que en una ambulancia, que va con sirena, que la dejan pasar todos, vaya droga? Ishii no puede aceptar esto, no puede ser cómplice y mucho menos encubridor”, señaló Bullrich.

Inseguridad

Por otra parte, en la misma entrevista la ex ministra también habló sobre la inseguridad que hay actualmente: “La información que yo tengo es que ha crecido mucho el delito, hay una descoordinación total entre Nación y la Provincia de Buenos Aires. Se han peleado durante todos estos meses y han generado una situación de incertidumbre. No se concentraron en el principal delito, que hoy es el de la entradera”, explicó.

La ex titular de la cartera de Seguridad precisó que “en la medida en que cambian las circunstancias, cambia el ilícito”, y “si hoy hay poca gente en los trenes y en los colectivos, no hay lugares de mucha aglomeración, todos los que roban billeteras y celulares en recitales y estaciones están yendo a buscar la plata en donde está, que es en las casas”.

“Si sabemos que hay un millón de jubilados que han salido a buscar su jubilación mes a mes y se la llevan a su domicilio, un delincuente sabe que por lo menos tiene 20 mil pesos en ese lugar. Lo peor que le puede pasar a una familia es que le entren a su casa porque es la violación más brutal de la intimidad”, detalló.

En este sentido, Bullrich lamentó que estos hechos estén “generando una situación que nadie quiere” porque -aseguró- su espacio no es “de esa filosofía de la Justicia por mano propia”, en referencia a los últimos casos de los jubilados que en diferentes oportunidades mataron a ladrones que intentaron asaltarlos en sus viviendas.

“Lo que yo les diría a los ministros (de Seguridad de la provincia, Sergio Berni, y de la Nación, Sabina Frederic), como humilde consejo, es que tengan a los policías cerca de la casa de la gente y no en la General Paz parando autos, sino al lado de donde están las posibles víctimas”, agregó.

Con información de www.infobae.com