El incidente de Ivana Icardi que le desfiguró la cara

Ya finalizando sus vacaciones en Canarias junto a su pareja Hugo Sierra, Ivana Icardi tuvo un incidente que le dejó como resultado el labio superior totalmente hinchado.

La cuñada de Wanda Nara, posteaba sus mejores momentos con Hugo y los acompañaba de románticos mensajes: "Le doy gracias a Dios porque estás aquí presente. Quiero que sepas que te amo eternamente", "Tu y yo podemos juntos, porque amo todas las locuras de tu mente y así me encanta presumirte ante la gente". "Que sean muchísimos veranos más a tu lado", escribía enamorada.

Pero estas hermosas frases se interrumpieron cuando el bicho la picó mientras dormía."Quiero contar esta breve historia de mi triste vida que me pasó justamente hoy que es mi último día en Canarias", comenzó el relato en su historia de Instagram y siguió: "Como verán tengo el labio de arriba que parezco la veneno, porque un maldito bicho, y que no es mi marido, me picó creo que en la noche".