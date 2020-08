El fuerte descargo de Rodrigo Lussich tras recibir amenazas: “Van a pagar las consecuencias”

Hace algunas semanas Rodrigo Lussich recibió fuertes críticas por un comentario que algunos transfóbico. Todo comenzó cuando el periodista de espectáculos, en el segmento “Escandalones”, hablaba de la nueva vida de Lhoan, el ex de Charlotte Caniggia, quien recientemente se mudó a Colombia y se puso de novio con una mujer transexual. “Es una mujer con sorpresita”, comentó al pasar.

A los pocos minutos comenzaron a lloverle críticas en las redes sociales, por lo que, a través de sus historias de Instagram, Lussich tuvo que disculparse: “Lamento muchísimo mi error y pido disculpas nuevamente”. Sus palabras le valieron una denuncia en el INADI.

Sin embargo la situación comenzó a desbordarse cuando el miércoles, mientras estaba al aire en Intrusos, recibió un mensaje amenazante en su teléfono. Y este jueves, tras hacer la denuncia, se tomó varios minutos para hablar del tema.

“Defiendo mi espacio y cuando meto la pata me quiero matar. Cuando dije lo de la chica trans fue una burrada y pedí perdón en las redes ese mismo día. Porque de verdad no pienso eso. Tengo 47 años, fui criado con otro humor y me puede bajar el filtro, en un fallido, o una frase que puedo decir sin querer dañar a nadie. Hasta para equivocarme creo ser una persona absolutamente transparente”, comenzó diciendo.

“Hay gendarmes del pensamiento, que en función de las conquistas que se lograron para las minorías pueden patalear por todo. La democracia permite denunciar lo que quieras. Pero no todo es lo mismo, ayer la Comunidad Homosexual Argentina me denunció por esa frase. El día que hice el descargo por el Día del Orgullo, que leí el texto de una canción no me llamaron. Tampoco tenían que hacerlo, pero acá se busca prensa con una denuncia. Si me quieren educar, llámeneme”, continuó.

Y cerró: “Pero lo que no voy a permitir es una amenaza de muerte. Recibí por WhatsApp un mensaje diciendo que me iban a cagar matando. A las personas que lo hicieron, sepan que no hay impunidad. Los abogados están trabajando, van a encontrarlos y van a pagar las consecuencias. Van a tener que afrontar el costo penal”.