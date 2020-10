Gastronómicos de Rafaela piden excención impositiva a la Municipalidad

Un grupo de empresario gastronómicos rafaelinos, autodenominados "Gastronómicos Autoconvocados" ha solicitado formalmente a la Municipalidad, a través de una nota dirigida al presidente del Concejo Municipal, Germán Bottero, una exención impositiva que los ayuda a paliar los efectos adversos de la cuarentena.

Recordemos que este ha sido uno de los sectores económicos más golpeados, no solo por la cuarentena aplicada por el Gobierno Nacional y reforzada tanto por Provincia como Municipio, sino por la pandemia en general.

Los miedos que ha desatado en la población posibles contagios y la crisis económica que se ha agravado de sobre manera, redundaron en una fuerte baja del consumo. Los argentinos en general y los rafaelinos en particular comenzaron reduciendo gastos en todos aquellos rubros que no esenciales, con el entretenimiento y las salidas en primerísimo lugar.

A esto debe sumarse la reducción de espacios que los distintos estamentos del estado han impuesto al sector gastronómico con el fin de lograr mayor distanciamiento social y la restricción de horarios, recientemente puesta en vigor en nuestra ciudad, que busca reducir la circulación de personas.

Un cóctel explosivo para los trabajadores del sector, más para quienes han incursionado recientemente en el rubro. En los últimos años el aumento de bares y restaurantes ha sido notorio, estos nuevos emprendimientos se ven seriamente amenazados.

Una medida de estas características no resolvería todos los problemas pero constituiría un paliativo, incluso reduciría el nivel de deuda de aquellos que se ven y se verán obligados a cerrar sus negocios. La moratoria no alcanza, si no se trabaja por más que se estiren los pagos solo se constituirá en otro dolor de cabeza de los muchos que ya tienen los empresarios del sector.

Por el momento las autoridades locales no se han expedido sobre la cuestión, pero ya les han dejado la idea sobre la mesa. Ahora es momento para quienes toman las decisiones de agudizar el ingenio.