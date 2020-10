Un seguidor le propuso casamiento y Yanina Latorre no dudó: “Estoy vieja y soy insoportable”

Norberto fue sin vueltas: “Me casaría con vos, te amo y mi sueño es conocerte, por lástima que sos imposible para mí”. Yanina Latorre leyó la insólita propuesta y también fue completamente sincera sobre su persona.

“No te convengo… estoy grande, por no decir vieja, y soy insoportable”, respondió la panelista de Los Ángeles de la Mañana en su cuenta oficial de Twitter. Es lindo “mimo” da un poco de luz al difícil momento que está viviendo.

Su hija, Lola, dio positivo de coronavirus y tanto ella como el resto de su familia tuvieron que aislarse. “Estoy encerrada desde el martes. La semana pasada confieso que se me fue pasando mejor, pero desde el sábado que me siento presa, peor que nunca”, relató en su cuenta oficial de Instagram.

Filosa, como, siempre, disparó: “Les agradezco los mensajes, pero son deprimentes. Todas las personas me cuentan las dolencias de su covid: que la abuela se murió, que el primo está muy mal, que le quedaron secuelas. Me dicen que les duele la espalda y me duele a mí”.

Se la agarró con todos los que le mandan mensajes. “¿Por qué me escriben ese sinfín de mensajes con malas noticias si ya la mala noticia soy yo? Con la chica con covid es lo más probable que todos tengamos covid”.

Completamente sincera, Yanina Latorre reveló: “No me digan más esas cosas porque cada vez que me voy a dormir estoy esperando la muerte, esperando sufrir”.

Quien también salió a hablar sobre el momento que está viviendo es su hija, Lola. “Hola a todos. ¿Cómo andan? Vengo a reportarme. Estoy muy bien, ya no tengo ningún síntoma. Ni sé por qué día voy del covid, pero ya estoy re bien. No tengo la sensación de ese dolor de cabeza insoportable que sentía. No tengo más tos, no estoy cansada”.