Marta Pascual: "Lalo y yo apoyamos a Sagardoy para la presidencia del Concejo"

La concejal del Pro se manifestó de acuerdo con la propuesta del bloque justicialista para designar presidenta del Cuerpo Legislativo a la concejal Alejandra Sagardoy, «me parece muy bien, es muy significativo en un momento en el que salio la ley de paridad en la Provincia, es una oportunidad para Alejandra que ha trabajado mucho por la paridad, será un honor que sea presidenta del concejo con la aprobación de todos los compañeros», comentó la edil



Pascual manifestó que quiso hablar del tema el viernes pero no fue posible, «entiendo que Alejandra tiene que hablar con sus colegas radicales y que la decisión pasa por ahi, el bloque justicialista tendrían mi acompáñamiento y el de Lalo Bonino» y reiteró «Alejandra ha trabajado muchísimo y es muy significativo que sea la designada y además pertenece al bloque radical y reemplazaría a Bottero»

Y adelantó solicitarán una reunión al bloque justicialista, «no se cual es exactamente la propuesta del partido justicialista, entiendo que ellos tienen un nombre para la prosecretaría, pero nosotros también tenemos un nombre para ese cargo»



Sobre la legalizacion de aborto

«Es un tema de salud pública y estoy de acuerdo pero no estoy de acuerdo con el momento del tratamiento, sobre todo porque hace muy poco tiempo que fue debatido y sabemos cual fue el resultado, no era este el momento, pero sigo con la misma postura, estoy a favor de la legalización del embarazo, hay que hacer mucho hincapié en el tema de la educación para que las mujeres tengan embarazos no planificados»

Fuente: Radio Rafaela