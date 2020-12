¿Sagardoy piensa que Bottero es machista y no lo puede expresar?

Nunca más ajustado el dicho "no aclares que oscurece" para el descargo efectuado por los que conducen la UCR de Rafaela tendiente a limpiar un poco la desdibujada imagen de Germán Bottero, que luego de la elección de presidente del Concejo Municipal, para una parte de la clase política y quizá de la población quedó como un "machista" fuera de época y de contexto.

"La concejala Sagardoy, hace más de 20 años que transita la política y nos enorgullece que lo haga representando los valores radicales, es una persona que admiramos por su capacidad de trabajo incansable y su defensa de los derechos de las mujeres. Por esta misma razón no dudamos en confiarle 5 años de conducción en el partido, que desempeñó de modo intachable, quedando en la historia del radicalismo rafaelino.

“Casualmente” fue otra mujer la que la sucedió en el cargo y actualmente preside el Comité", esto es parte del descargo efectuado por lo radicales.

Basta con leer los textos resaltados para advertir que en esas frases hay mucho más machismo que los propios argumentos para dejarla afuera a Sagardoy y no permitirle presidir el Concejo.

"Por esta misma razón no dudamos en confiarle 5 años de conducción en el partido", una frase desafortunada y cargada de autoritarismo y de manejo de la persona, casi como si Sagardoy les perteneciera y decidieran el destino de la Concejala.

“Casualmente” fue otra mujer la que la sucedió en el cargo y actualmente preside el Comité", otra frase repudiable, comparable al los antisemitas que para tratar de probar que no lo son, argumentan " mi mejor amigo es judío".

La nota es absolutamente incoherente y casi risueña, ya que en su final dice textualmente: "Desde este Comité seguiremos luchando porque más mujeres, en todas partes, ocupen más cargos de poder en la política y en la sociedad. ¡Que así sea!." . Nos preguntamos por que si estos dirigentes son tan igualitarios, desaprovecharon una oportunidad histórica para que una mujer ocupe ese cargo, y ni siquiera repudiaron, salvo la propia Sagardoy, los desafortunados dichos del Concejal Mársico, digno de algún mitin político de principios del siglo pasado.

Abría que analizar muy detenidamente los dichos de la propia Alejandra Sagardoy en oportunidad de tener el uso de la palabra, quizá en esos dichos se encuentren respuestas a su implícito pensamiento que en otros ámbitos y circunstancias no lo puede expresar. Recordemos que en el primer año de gestión de Sagardoy,literalmente le fue impuesto el hermano de Leonardo Viotti como secretario de la misma, siendovox pópuli las razones y también la voluntad de la Concejala de poner en ese ´puesto a otra persona de su confianza, cosa que no sucedió.

“A veces no ser mediática, no salir en los diarios, no ir a pelear a los medios, no nos hace menos capaces. Estas tres mujeres que estamos sentadas en esta banca se las debemos gracias a la ley de cupo de mujeres que pelearon para que hoy podamos estar nosotros defendiendo los derechos de todos los rafaelinos y rafaelinas. Creo que no entendieron que hay un cambio de paradigma, que hay otro camino, que hoy los derechos de las mujeres están por encima de cualquier derecho. Hoy las mujeres van a seguir luchando por cada lugar, por cada espacio que le corresponde, y no por eso somos menos capaces. ¿O cada uno de los hombres que está sentado acá tuvo que demostrar capacidad para demostrar una banca?....., este es el descargo que realñizó Sagardoy en el recinto mismo del Concejo, y lo remarcado casi se puede tomar como un reclamo a gritos de la Concejala, que habla de los hombres en general, Bottero y Viotti incluidos, no solamente fue una frase para Mársico.

“Pensé que habíamos superado muchísimos prejuicios contra las mujeres. Pero bueno, siempre vamos a seguir luchando. En este Concejo todo nos cuesta el doble, siempre tenemos que demostrar que somos capaces, que representamos a la gente, que para las negociaciones no servimos, porque parece que es entre hombres”, fue otros de los conceptos de Sagardoy dirigido a TODOS, que nadie se confunda, fue para TODOS, Bottero incluido.

Si Sagardoy piensa que Bottero es machista, ella sólo lo sabe, al desmenuzar sus palabras no hay muchas dudas al respecto, pero quizá, las actitudes machistas de quienes está acostumbrados a manejar la política como patrones de estancia, no le permitan nunca manifestarse, esa autocensura es también un machismo que hay que desterrar para que de una vez y para siempre la política siga siendo el refugio de unos pocos que generalmente buscan su propio beneficio en lugar del de la comunidad en general.