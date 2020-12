Fernando Iglesias: «Comparto con Alfredo Cornejo la sospecha de corrupción en la negociación con Pfizer»

El diputado de Juntos por el Cambio Fernando Iglesias habló en el programa de radio «Antes y después», en La Once Diez sobre las negociaciones entre el gobierno y Pfizer para adquirir la vacuna, y afirmó: «Yo comparto con Alfredo Cornejo la sospecha de corrupción. Cuando uno piensa en el kirchnerismo, siempre conviene pensar lo peor».

«Siempre conviene saber que uno se va a quedar corto en lo que piense respecto del kirchnerismo. Hay errores y horrores, y políticas oscuras. El jueves fue el asunto con las vacunas, el viernes teníamos a Cristina Kirchner apretando a los ministros con el tema de las vacunas. Es atroz todo», expresó iglesias. Cornejo, presidente de la UCR, había lanzado sospechas sobre un «pedido de coimas».

Respecto al anuncio de Chile de que la semana que viene podría empezar a vacunar, Iglesias comentó: «Tienen que dar una explicación coherente. Chile compró 84 millones de dosis de Pfizer, tiene todo programado y acá lo único que hay es oscuridad y anuncios». Más tarde, ironizó en Twitter sobre el tema: «Todos tienen la vacuna buena menos vos».

«Hoy tenemos 40 mil muertos y una de las tasas de mortalidad más altas del mundo. El peronismo es impune. El peronismo nunca paga costos o paga costos mucho más reducidos porque la gente ya no esperaba nada bueno de ellos, y dicen ‘es lo de siempre’. Cuando vos aplicás al peronismo la vara de África y a otro gobierno la vara de Suiza, como han hecho buena parte de los formadores de opinión pública, ésta es la consecuencia», aseguró.

Por último, el diputado opositor afirmó que no se aplicará la vacuna rusa «hasta que no pase antes por la aprobación de la Unión Europea o de los Estados Unidos», ya que no puede confiar en países como Rusia y Argentina, con «semejantes niveles de corrupción, irresponsabilidad, autoritarismo y opacidad en la cosa pública».

