Vuelta a clases: ¿Cómo es el sistema bimodal que pretende aplicar el Gobierno nacional?

El ministro de Educación, Nicolás Trotta, dijo que «la presencialidad total no ocurre en ningún país del mundo en el marco de la pandemia»

Ante el incremento de contagios de coronavirus y la proximidad del inicio del ciclo lectivo 2021, en las últimas horas volvió a tomar dimensión el debate sobre la vuelta a clases en el marco de la pandemia. Si bien desde Nación se plantaron en la idea de retornar a la presencialidad a partir del 1 de marzo, o según la fecha que decida cada jurisdicción, los sindicatos docentes se niegan a reabrir las aulas si no se garantizan las condiciones sanitarias. Por eso, se analizan nuevos métodos de cursada.

Este martes, el ministro de Educación, Nicolás Trotta, sostuvo que el retorno a clases no será igual al 2020 pero se pretende que la «presencialidad vuelva a ser el organizador del sistema educativo». No obstante, el funcionario señaló que deberá aplicarse «un modelo dual» que contemple seguir las clases de forma física dentro del aula algunos días mientras que el resto será a través de la virtualidad, como se hizo el año pasado. «La presencialidad total no ocurre en ningún país del mundo en el marco de la pandemia», agregó Trotta.

«En 2020 la mitad de las provincias aplicó la presencialidad y con los resultados damos cuenta que eso es posible», sostuvo el ministro nacional y aseguró que el sistema bimodal que impulsa el Ejecutivo permitiría el cumplimiento de los 180 días de clases que comprende el calendario escolar. No obstante, señaló que aún no hay nada confirmado y que al momento de la definición se pondrá sobre la mesa el beneficio a las familias.

Horarios y cantidad de alumnos

A diferencia del 2020 donde las clases eran en periodos cortos, Trotta adelantó que este año se pretende retornar al horario habitual de cursada. Además, las burbujas sanitarias no tendrán que ser necesariamente de 10 personas -como se hizo en la Ciudad de Buenos Aires desde el mes de octubre- sino que el número podría ampliarse «dependiendo la dimensión de cada aula» para garantizar la máxima presencialidad posible.

Universidades

Respecto a las Universidades e Instituciones de nivel terciario, Nicolás Trotta aclaró que la decisión de volver o no a la presencialidad «es de cada rector» y confirmó que Nación «ya aprobó los protocolos» pertinentes para que así suceda. Desde las casas de estudio adelantaron que la modalidad presencial se priorizará para instancias en las cuales se torne fundamental -como las prácticas profesionales- mientras que un gran porcentaje de la formación académica continuará online.

«Las universidades es el más preparado para el uso de la distancia y la virtualidad. Hay que que recordar que tiene un sistema de organización que es sumamente complejo por la dimensión de las aulas», amplió Trotta.

Con información de www.elintrasigente.com