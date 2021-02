Karina Gao salió del coma inducido: "Ella y su bebé se encuentran bien"

Embarazada de seis meses, Karina Gao, integrante de "Flor de equipo", el programa de Florencia Peña por Telefe continúa internada por coronavirus en la terapia intensiva del Sanatorio Otamendi.

Sin embargo, hoy se conocieron buenas noticias tanto para ella como para su bebé.

"Hola gente! Queremos compartir con ustedes que nos acompañaron con tanto amor en esta difícil situación que nos tocó pasar, que Kari ya salió del coma inducido", publicaron hoy en la cuenta de Instagram de la cocinera.

Y agregaron: "Ella y su bebu se encuentran bien, descansando y reponiéndose para poder volver con todo! Gracias por tanto amor".

Recordemos que en su momento y desde el sanatorio, la propia Karina había escrito un mensaje que puso en alerta a sus seguidores: “Este va a ser mi último mensaje a esta comunidad hermosa. Les voy a pedir el último favor de rezar por mí. Me van a inducir a coma dentro de 15 minutos. No sabemos cuándo me voy a despertar. Recen por mí, por favor”, escribió.

Fuente: Primicias Ya