El fuerte cruce en vivo entre Claudia Villafañe y Rocío Oliva

Rocío Oliva y Mauricio D´Alessandro estuvieron como invitados en la emisión del martes de “Polémica en el Bar”. En su visita al ciclo de América TV ambos hablaron sobre las circunstancias que rodearon la muerte de Maradona y sus dichos llamaron la atención de Claudia Villafañe, que se comunicó por teléfono al aire y en vivo.

“Dije que no iba hablar porque no me interesaba salir a politizar con nadie, pero la verdad es que no puedo seguir escuchando las barbaridades que están diciendo”, arrancó diciendo Villafañe.

La ganadora de MasterChef Celebrity aseguró que no comprendía la “caradurez” de Oliva y del abogado de Matías Morla, después de conocerse los audios que poco a poco aclaran todo lo que rodeó los últimos días de El Diez.

“No puedo entender la caradurez de la gente que está hablando ahí, que después de todos los audios que salieron y dejaron en evidencia todo lo que le estaban haciendo a Diego puedan seguir hablando de años pasados y meterme a mí en el medio de que me entregaron el cadáver”, dijo la madre de Dalma y Giannina Maradona.

A su vez Claudia Villafañe se defendió ante los señalamientos y aseveró que en el funeral de El Pelusa, ella no hizo nada que no estuviera avalado por los 5 hijos del astro del fútbol, por la familia o las hermanas. “Yo no me tomé ninguna atribución de ningún tipo”, sostuvo

Si a Rocío le queda alguna duda de quién fue la persona que no la dejó entrar, que le pregunte a Víctor Stinfale, que fue el que me vino a preguntar a mí y yo le dije que no yo tenía nada que ver, ni tomar ninguna decisión de ningún tipo porque no me correspondía”, agregó Villafañe.

Además, la mediática sorprendió a todos con otro duro comentario. “Si la gallina de los huevos de oro se les murió a todos los que están defendiendo lo indefendible, me parece que están muy equivocados”, manifestó.

De ahí comenzó luego un fuerte cruce de dichos entre las ex de Diego Maradona. Oliva volvió a insistir que no entendía como “se pudieron dar el lujo de permitir” que no se despidiera de El Diez, sabiendo todo lo que él la extrañaba a ella.

Yo te dije que le preguntes a Víctor Stinfale quién fue el que no te dejó entrar. Yo no fui la que no te dejó entrar. Víctor Stinfale me vino a decir que vos lo llamaste y que vos estabas abajo. Yo sé lo que hice. Si vos me querés creer o no, es problema tuyo”, sentenció Claudia Villafañe.



