Salud: El Concejo lo deja por otros 90 días a Castellano comprar en forma directa

Durante la mañana de ayer los concejales recibieron en la sala de comisiones, a la secretaria de Desarrollo Humano, Miriam Villafañe y a la Directora de Compras, Noelia Chiapero, para dialogar acerca de la importancia de renovar por 90 días la Emergencia Sanitaria y la Ordenanza que autoriza al Ejecutivo a realizar compras directas.

Luego del encuentro que duró algo más de una hora, se definió votar este jueves la prórroga de la Emergencia en Salud Pública, entendiendo que la pandemia no finalizó.

Villafañe fue enfática a la hora de explicar que son diversas las situaciones que diariamente el municipio debe afrontar, a partir de muchas acciones que se llevan adelante, no solo “se trata de aportar trabajo, insumos y personal, también cooperamos en la logística de la campaña de vacunación”.

Por su parte, el concejal Jorge Muriel, sostuvo que “estamos informándonos y si bien estamos todos los meses informándonos con los datos que nos acerca la gente de compras, había pedido esta reunión y la verdad es que las explicaciones que brindaron son muy buenas. Entendemos que la emergencia es una herramienta en un Estado donde todavía la burocracia para un montón de cosas existe, para generar una compra a través de una licitación demanda por lo menos dos meses, con la inflación y todo lo que ya conocemos se hace casi imposible que un proveedor pueda estar manteniendo el precio por ese tiempo, por lo tanto la herramienta de la emergencia le permite al municipio comprar de forma directa con tres presupuestos”.

“Creo que no se pierde el control y la intención va a ser prorrogarla por otros 90 días. Desde marzo de 2020 venimos tratándola y reitero es poder darle esta herramienta que posibilite acciones rápidas y por otra parte entendiendo que si bien hoy estamos en una meseta, ahora aparece el tema de la vacunación, un operativo ejemplar, y todo eso necesita muchos recursos y todo esto lo puedo coordinar el municipio a partir de esta Ordenanza”, aclaró el concejal justicialista. Y agregó: “Con esta Ordenanza se modifican los mecanismos de compras que tiene la secretaría”.

"NUEVAS MASCULINIDADES"

El concejal Jorge Muriel habló del proyecto que será votado hoy sobre “nuevas masculinidades” y dijo: “Esta es la adhesión a una resolución de la provincia y es una forma de generar herramientas para promover la concientización que tanto necesitamos como sociedad, porque siguen ocurriendo femicidios y entendemos que una ley o una Ordenanza tal vez no cambia, pero sí forma parte de la concientización que se requiere. Queremos ser como funcionarios e integrantes del Concejo, integrantes de esta sociedad, generadores de herramientas para que la violencia de género vaya desapareciendo. Se hicieron muchísimas cosas, yo que soy el más grande del Concejo me tengo que deconstruir todos los días porque fui criado de una manera de la que no reniego, pero sé que podemos ser mejores”.

AUTONOMIA DEL MUNICIPIO

Otro de los proyectos que formarán parte del Orden del Día de la sesión de este jueves, tiene que ver con el proyecto para apoyar al gobernador Omar Perotti con la ley de autonomía de los municipios. “Esto pondría en un pie de igualdad a muchísimos municipios y comunas que hoy no tienen la obligación pero si la incumbencia en salud, educación, seguridad, donde invierten mucho dinero de los vecinos y vecinas en algo que no tienen la responsabilidad”, precisó el justicialista Jorge Muriel. Y continuó: “El municipio es la primera puerta que viene a golpear el vecino y por lo tanto si se da por ley sería importantísimo”.

Fuente: La Opinión