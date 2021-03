Jorge Muriel "atragantado" con las medias de Perotti y Castellano

El tema de la seguridad, antes y ahora, sigue generando chispazos entre oficialismo y oposición. Este viernes así sucedió en el Concejo, cuando en la sesión ordinaria los concejales opositores reprocharon la ausencia de reclamos del intendente Luis Castellano a la gestión provincial por esta problemática.

Al respecto el justicialista Jorge Muriel expresó: “En realidad es un pedido de informes que tiene que ver con cuántos numerarios tiene la policía local, cuántos agentes egresaron del ISEP en el último año y cuántos vinieron a Rafaela, si bien el concejal Mársico adelantó a través de una nota periodística, entendíamos que también es un reclamo que veníamos haciendo desde hace mucho tiempos por eso lo acompañamos como Cuerpo. Dejamos en claro nuestra diferencias con todo lo vertido por el concejal Mársico y el concejal Viotti, pero entendemos que el tema de la seguridad es un tema complejo y la solución también es compleja”.

“Hay una forma distinta de trabajar a partir del 10 de diciembre de 2019 y la poca cantidad de policías egresados, que es la mitad de policías que dejan la fuerza, por lo tanto se va a tener que reconfigurar todo ese proceder y el accionar de la policía, porque hasta que se puedan volver a formar la cantidad de agentes que equipare esa ecuación entre la salida y el egreso, hay que trabajar de otra manera”, sostuvo Muriel.

El justicialista consideró que “durante todo el año 2020 y lo que va del 2021 la cantidad de allanamientos y hechos delictivos que se han podido aclarar superan largamente lo que ha pasado anteriormente, pero entendemos que no alcanza porque uno también está en la calle y es un ciudadano al que le pasan cosas como al resto. Uno quisiera tener la plena tranquilidad cuando sale a la calle, pero no la podemos tener todavía. El delito organizado lamentablemente en la provincia está a la cabeza a nivel nacional y esto no es nuevo, viene sucediendo desde hace muchísimos años, con lo cual tenemos que trabajar duro en contra de ese sector que nos tiene a maltraer, que lleva muchos recursos de los santafesinos y que no alcanza”.

“Nuestra disidencia con los dichos del concejal Viotti y de Mársico, tienen que ver con que ellos dicen que acompañaron los reclamos que hacíamos sobre seguridad, hoy hay una forma distinta de reclamar. El intendente tiene un canal directo con la provincia, por lo tanto el reclamo no pasa por una minuta o una manifestación o ir a abordarlo como hacíamos con el gobernador anterior porque no teníamos ningún tipo de respuestas. Hoy entendemos que se está trabajando de otra manera, que van a venir inversiones en seguridad y que vienen de la mano de lo tecnológico, y lo tecnológico lo podemos resolver porque es mucho más rápido que traer recurso humano que hay que formarlo”, explicó el concejal del PJ. Y agregó: “Apoyamos la decisión de ir al pedirle al gobernador una sede de la Escuela de Policías en la ciudad y esto lo hicimos hace mucho tiempo; se lo pedimos al ex Ministro Lamberto, después al ex Ministro Pullaro. Ojalá que esta vez se concrete y Rafaela pueda contar con este lugar”.

SOBRE LA SALIDA DE SAIN

Jorge Muriel habló de la salida del gobierno del ahora ex ministro de Seguridad Marcelo Saín y manifestó: “Primero ver la capacidad del gobernador Omar Perotti en reaccionar, tratando de cambiar las piezas. Lo que me parece que no va a cambiar es el objetivo que tiene el gobernador de lograr la paz y el orden en la provincia y entendemos que Saín cumplió con su trabajo y llegó hasta acá”.

"Hoy Jorge Lagna es el reemplazante y en el cual tenemos mucha confianza, lo conocemos porque ha venido innumerables veces a la ciudad y eso no nos pasaba antes; un funcionario que si bien era de segunda línea tenía poder de decisión y eso es lo realmente importante, por eso hoy entendemos que hay una nueva lógica porque se da a partir de una determinación política", apuntó el edil.

Con información de La Opinión