JUEGO CLANDESTINO: investigan a dos funcionarios de Castellano

A raíz de los allanamientos practicados en la mañana de este jueves, los fiscales están investigando a dos altos funcionarios del intendente Luis Castellano (Maximiliano Postovic y Torres "Tuta", quienes están en libertad y ni siquiera fueron imputados. No obstante, se aguardarían nuevas detenciones, una de ellas, de producirse, movería los cimientos de la política de la ciudad, ya que se trataría de una persona ligada en forma muy estrecha al Gobernador de la Provincia.

R24N puede afirmar que los funcionarios aludidos hablan de "pase de factura" a raíz de haber realizado, en el marco de sus actividades públicas, denuncias en Rosario y no en Rafaela, entendiendo que por parte de los fiscales hay un malestar por "haberlos saltado". También podemos afirmar que los funcionarios no descartarían que lo sucedido tenga un vínculo directo con la interna política en el gobierno provincial que hace unos días motivó el despido del ex Ministro de Seguridad, Marcelo Saín.

También podemos adelantar que a última hora del Jueves, se habrían realizando consultas con un importante estudio de abogados de Santa Fe, ya que aparentemente no se habrían tomado los recaudos pertinentes para que los celulares secuestrados sean preservados y no existan dudas , como ahora las hay, de algún tipo de adulteración.

Tal es el estupor que causó la noticia de está investigación, que concurrentes al Centro Comercial de Rafaela, lugar en donde se hicieron presente el Intendente Castellano y el Gobernador Perotti, nos manifestaron la preocupación de estos, dibujada en sus rostros. La sitisitua llevo a que el Gobernador no concurriera al Viejo Mercado, como lo tenía previsto.

Fuentes altamente confiables de la fiscalía nos confiaron que en primer lugar se procedió al allanamiento de una propiedad que hasta hace unos meses habitaba Postovic, pero que desde ya hace un tiempo no recide ahí. Ello motivó que el funcionario en forma voluntaria concurrira a la fiscalía y pusiera a disposición su teléfono celular y diera el patrón para su apertura.

"El fiscal dijo que se le rompieron los frenos, por lo que no hay forma que esto se detenga, creo que a alguien le salió el tiro por la culata", nos manifestó un empleado de la fiscalía que, por supuesto, pidió anonimato.

También estamos en condiciones de confirmar que a última hora de la tarde, se entregó uno de los prófugos que era intensamente buscado.

La causa del juego clandestino tomó un impulso inusitado, por lo que cualquier cosa puede pasar, aunque la posibilidad que la política haya metido la cola, y los funcionarios aludidos sean los "perejiles" de esta historia, es una posibilidad más que cierta en esta desprestigiada justicia Argentina, de la que Santa Fe no es ajena.