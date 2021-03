Andrés Malamud: “Alberto Fernández es el funcionario que no funciona”

Andrés Malamud es un agudo observador de la realidad política de la Argentina. El prestigio politólogo y académico, radicado en Portugal desde hace tiempo, analiza en detalle la realidad nacional, centrado principalmente en la gestión del presidente Alberto Fernández y la Cristina Kirchner, su vice.

“Estamos en manos de Martín Guzmán, lo cual no es malo teniendo en cuenta las alternativas. Pero el presente de Argentina -la economía, la gestión, y por lo tanto el futuro- dependen de lo que haga Martín Guzmán en Washington; y del acuerdo que consiga con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Es la única posibilidad que tiene Argentina de atarse a un mástil de confianza que le permita disminuir un valor terrible, que es la inflación, y aumentar un valor trágico, que es la inflación”, expresó Malamud.

En diálogo con los periodistas Pablo Rossi y Laura Di Marco, en el programa Volviendo a casa (Radio Mitre), el profesor universitario se refirió a las declaraciones de la Vicepresidenta durante el acto del 24 de marzo en la localidad bonaerense de Las Flores: “Cristina se dio cuenta. Tiene los ojos en el pasado y en el futuro. El que mira el pasado busca (dicen los suyos) justicia, (y dicen los de enfrente) impunidad. El que mira el futuro busca legado; la elección de un presidente que sea de su agrado. Y se dio cuenta de que Guzmán es la única herramienta que tiene y el FMI el instrumento que puede servirle”.



Y remarcó: “Puede fallar Guzmán, no hay una garantía de éxito. Lo que estoy diciendo es que es la única persona que tiene claro cuál es el rumbo. Y logró que otras personas lo entendieran”.

11 definiciones de Andrés Malamud sobre la política, la economía y la Justicia argentina

1- “El acuerdo que están buscando permite un horizonte de 10 años. En Argentina 10 años no es largo plazo, es larguísimo plazo. Es más que suficiente. Apuntan a más para generar expectativa, probablemente. 10 años en Argentina generan un horizonte de estabilidad como pocas veces tuvimos”.

2- “No sé cuánta importancia tiene el riesgo país cuando Argentina está fuera de los mercados. En el corto plazo es irrelevante, porque Argentina no tiene financiamiento. Solo puede emitir”.

3- Sobre Cristina Kirchner: “Ella piensa como Kicillof, siente como Kicillof, su corazón está con Kicillof en varias dimensiones. Pero no es tonta. Ella se dio cuenta de que del otro lado tiene un monje zen (Guzmán), para explicarle qué es lo que necesita hacer Argentina para salir adelante”.

4- “No es que Cristina le esté imponiendo sus ministros o sus políticas, es Alberto el que no las tiene. Finalmente cuando acepta que se le vaya su socia, su ministra de Justicia, demora una semana en adivinar cuál es el ministro que prefería Cristina. Y termina nombrando uno que quizá no sea su favorito”.

5- “Cristina no está buscando administrar el país. No le está serruchando el piso ni quiere ser presidenta: lo puso ahí para que resuelva los problemas del presente. Y él no le funciona. Él es el funcionario que no funciona”.

6- “A falta de un presidente que cubra a su ministro, la vicepresidenta es quien toma ese rol. Protege al ministro de Economía y le ofrece un puente a la oposición y la posibilidad de negociar con el FMI. Lo que criticaron del gobierno anterior lo están promoviendo en este gobierno. Más pro sistema que esto no se entiende. Cristina está evitando que le explote el país en las manos”.

7- “Hasta donde yo sé, los únicos que no se sientan con los rivales son Cristina Kirchner y Mauricio Macri. Hasta donde sé, todos los demás se sentaron o se sientan con los que están enfrente”.

8- “La grieta es profundamente emocional. En la ciencia política se lo conoce como polarización afectiva: se odia al contrario. No hago juicio de valor, no digo que esté bien o mal, es un sentimiento profundo, que viene de adentro. Y eso encarnan Macri y Cristina”.

9- “No hay nazis acá, no hay dictadura. Estamos en una disputa democrática en la cual los dos sectores defienden valores que son defendibles en el marco de la Constitución. Creo que tanto Macri como Cristina, aún en los extremos, están perfectamente dentro del campo democrático”.

10- “Hay un exvicepresidente preso en Argentina. Un exministro preso. Hay bolseros presos, corruptos presos. Con un Poder Judicial como el de Comodoro Py, que nadie cree que sea honesto”.

11- “Lo del lawfare también lo cree Macri, que le están usando la Justicia para someterlo. Para dar una señal. Lo mismo que cree que Cristina. Creen lo mismo pero al revés. Se puede creer lo que se quiera. Lo que hicieron lawfare no tienen por qué temer la tipificación del lawfare para adelante”.

Fuente: Infobae