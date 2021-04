Quedó en estado vegetativo el rapero estadounidense DMX tras sufrir un infarto

El famoso rapero estadounidense DMX sufrió un infarto, probablemente a causa de una sobredosis de drogas, por lo que debió ser hospitalizado el viernes a la noche en un hospital de Nueva York. DMX, cuyo verdadero nombre es Earl Simmons, fue trasladado de urgencia al hospital de White Plains, en Nueva York. Allí fue admitido en la Unidad de Cuidados Intensivos.

A los 50 años, es considerado uno de los artistas más importantes del rap. Su salto a la fama se dio a finales de la década del 90 y se afianzó a principios de los 2000. Tiene en su haber grandes éxitos como ‘X Gon’ Give It To Ya’ y ‘Party Up’.

DMX luchaba desde hacía diez años contra la adicción a las drogas, que lo llevó a internarse varias veces para en clínicas de rehabilitación. La última vez que pasó por el proceso de desintoxicación, había sido en diciembre de 2019, después de cumplir una sentencia de 12 meses por evasión de impuestos.

También llamado Dark Man X o The Divine Master of the Unknown, DMX no solo se destacó en el ámbito musical. Como actor, protagonizó su propia serie de televisión “La Realidad del alma de un hombre en América”. Y como escritor, es autor del libro autobiográfico titulado “EARL: La Autobiografía de DMX”.

Su historial de adicciones lo llevó varias veces a involucrarse en peleas callejeras y a huir de la policía, aunque fue detenido en varias oportunidades. En la actualidad, se encontraba preparando un nuevo álbum con colaboraciones de Bono, Lil Wayne y Alicia Keys.

Fuente: T13