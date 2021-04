Roberto Lavagna se reunió con Florencio Randazzo: “Profundizamos nuestras coincidencias en temas prioritarios”

El ex ministro reveló el encuentro en su cuenta de Twitter. “A pesar de las dificultades, tenemos una mirada optimista hacia el futuro”, afirmó. Los detalles del encuentro

Los dirigentes peronistas Roberto Lavagna y Florencio Randazzo almorzaron este lunes en la chacra que el ex ministro de Economía tiene en el partido bonaerense de Cañuelas, en un encuentro que fue explicado como de “coincidencias políticas” para fortalecer una alternativa de centro, alejada tanto del kirchnerismo como del macrismo, y que podría tener una traducción electoral de cara a los comicios de medio término. “Todavía falta mucho”, respondieron desde ambos sectores, al ser consultados por Infobae sobre la posibilidad de candidaturas.

La novedad fue confirmada por el propio Lavagna en un hilo de cuatro tuits que publicó en su cuenta personal, en el que destacó: “Con @RandazzoF profundizamos nuestras coincidencias en temas prioritarios para el país como el desarrollo, la producción, el sistema impositivo, y en poner la prioridad en generar empleo a través de las PYMES facilitándoles la posibilidad de incorporar trabajadores”.

“Hoy más que nunca nos preocupa como parte de la sociedad que extrememos la seriedad y la eficiencia en la lucha contra la pandemia de Covid-19 (...) Consideramos imprescindible no “naturalizar” la pobreza y las fuertes inequidades sociales que se vienen agravando hace varios años”, destacó el ex ministro, tras el encuentro.

Randazzo llegó al encuentro junto al diputado nacional Eduardo “Bali” Bucca y, por el lado de Lavagna, estuvo Alejandro “Topo” Rodríguez. Mientras degustaban unas empanadas de carne en “La Clo”, la cabaña donde el ex ministro se dedica a la crianza de toros y la producción ganadera intensiva, los cuatro coincidieron en la necesidad de “salir de los extremos que proponen el macrismo y el kirchnerismo, donde hay peleas entre dirigentes y políticos, pero sin abordar los problemas reales que tiene la gente”.

“Ellos dos conversan hace mucho, pero es importante que ambos decidieron confluir en un espacio que, después se verá, con el tiempo, si puede pasar a otro nivel. No hay candidaturas puestas en discusión, sino puntos de acuerdos. Son prolegómenos para buscar coincidencias en el centro, lejos de los extremos en los que está hoy la política”, expresaron desde el lavagnismo, al ser consultado por Infobae.

Por su parte, los voceros desde el randazzismo confirmaron el sentido del encuentro y evitaron especular sobre posibles candidaturas. La figura del ex ministro del Interior y Transporte empezó a tomar volumen político después de que trascendiera -tras una revelación de Infobae- unas fuertes críticas contra el kirchnerismo en un zoom en el que participó con dirigentes del peronismo bonaerense. Con esa misma metodología, hace una semana, Randazzo participó de otro encuentro, pero esta vez de vecinalistas de Mar del Plata, liderados por Gustavo Pulti.

En todos esos encuentros, Randazzo evitó dar una definición sobre candidaturas, pero se esforzó en mostrarse tan crítico del kirchnerismo como del macrismo. Consciente de que desde los sectores más ultras buscarán “pegarlo” a Juntos por el Cambio, el ex ministro de Cristina Kirchner destacó en sus diálogos con dirigentes políticos que no habrá, de ningún modo, acercamiento con el macrismo.

En sentido contrario, desde el entorno de Lavagna mostraron sus disidencias con el peronismo. “Los macristas dicen que somos una colectora del Frente de Todos y se olvidan que Roberto fue el primero que se opuso a lo de Vicentín, rechaza la reforma judicial, el impuesto a la riqueza y estuvo en contra de canjear deuda en pesos a dólares. Se olvidan a propósito”.

Tras el almuerzo, y luego de un café compartido por los cuatro, Lavagna y Randazzo se sacaron la foto y dejaron en manos del ex ministro y ex candidato presidencial la comunicación del encuentro. Una imagen que apunta a romper una polarización que excluye al “centro”, eso que alguna vez Sergio Massa bautizó “tercera vía”.

Aunque hasta ahora ninguno quiere dar certezas, sí hay una clara definición: Roberto Lavagna no va a ser candidato, pero sí tiene intenciones de ser un actor relevante en la conformación de una propuesta electoral que él define como “superadora de la grieta” en que está encerrada la política argentina. Desde el randazzismo y tras su última experiencia electoral, no descartan que vuelva a participar, pero prefieren no apurarse. En el foco de la construcción de esa alternativa están el GEN de Margarita Stolbizer, el Socialismo y los sectores del radicalismo que están disconformes con el lugar que tienen en Juntos por el Cambio.

