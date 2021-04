Los casos de coronavirus en todo el país están aumentando notablemente, lo que se llama la segunda ola. Desde el Gobierno Nacional implementaron algunas medidas restrictivas para achatar la curva de contagios. Ahora, los famosos confirman sus positivos y Claudia Villafañe se suma a la lista.

Este lunes se conoció la noticia que indica que Claudia Villafañe tiene coronavirus, si bien desde su entorno no lo confirmaron desde Primicias Ya informaron esto. La ganadora de MasterChef se encuentra en buen estado de salud y aislada, tal como lo indica el protocolo.

Por el momento no se ha indicado si sus hijas están aisladas por contacto estrecho, si bien no viven juntas las dos jóvenes se ven seguido con su madre. Las primeras informaciones indican que Claudia Villafañe fue hisopada por contacto estrecho, y arrojó el positivo.

Ahora, se procederá a realizar el hisopado a Tití Fernández ya que la ex esposa de Maradona estuvo como panelista invitada en su programa de radio.

Claro que esta noticia causa una gran preocupación ya que la lista de contagiados aumenta mientras que los hospitales comienzan a llegar a su capacidad de internación al 100%. También Dady Brieva y su esposa, La Chipy, dieron positivo en las últimas horas como Rodolfo Barilli.

Recordemos que se está viviendo un duro momento de luto social tras la muerte de Mauro Viale quien comenzó a sentirse mal luego de la vacunación, el jueves pasado, sin saber que tenía coronavirus. El viernes trabajó y el sábado fue internado en terapia intensiva.

El domingo presentó mejoras pero durante la noche todo empeoró y se informó su muerte cerca de las 21:30, generando una gran tristeza entre sus colegas como en los televidentes. Como así también gran sorpresa por como avanzó el cuadro rápidamente, sin tener una patología previa.