Alberto Fernández, sobre las restricciones: “Esta medida no la consensué, la tomé yo, y me hago cargo”

El presidente de la Nación, Alberto Fernández, habló sobre las restricciones anunciadas anoche para disminuir la cantidad de contagios de coronavirus y evitar que el sistema sanitario colapse. “Esta medida no la consensué, la tomé yo, y me hago cargo”, apuntó enfático luego de expresar su malestar por el discurso de la semana pasada del jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta.

“Lo conversó con Rodríguez Larreta”, le preguntaron los periodistas de Radio 10. “No, no lo hablé”, respondió el Presidente. Tras ello, explicó que dialoga y trata “de hablar siempre”. Sin embargo, marcó la diferencia el hecho de que Rodríguez Larreta anunciara la semana pasada que, a pesar de la restricción a la circulación a las 23:00, los dueños de restaurantes y clientes podían quedarse hasta las 00:00.

Por tal motivo, el Presidente aclaró: “Quise cerrar los restaurantes y me pidieron que no lo hiciera, propuse cerrarlos a las 22:00 y me extendí a las 23:00. Consensué todas las medidas y después me enteré que cuando las anunciaron, en verdad los negocios podían cerrar a las 23:00 y se podían quedar hasta las 00:00, porque no estaban de acuerdo con las restricciones de circulación”.

Teniendo en cuenta las diferencias entre Ciudad y Nación, Alberto Fernández apuntó: “Si uno habla, conversa y acuerda y después decimos que no estamos de acuerdo para qué lo hacemos”. Por eso, manifestó: “Esta medida no la consensué, la tomé yo, y me hago cargo yo”. En este punto, hizo referencia a lo ocurrido el fin de semana pasado en Capital Federal donde se realizaron varias fiestas clandestinas.

«Las Fuerzas Federales lo van a hacer cumplir»

“Son las Fuerzas Federales las que van a hacer cumplir esto, si la Policía de Buenos Aires no lo quiere hacer como vi que pasó el fin de semana en Palermo”, enfatizó el mandatario. “Mi teléfono lo tiene la mitad de la Argentina la cantidad de vecinos de Palermo que me mandaron fotos de lo que estaba pasando. No nos engañemos más, les pido por favor que no nos mintamos”, concluyó.

Con información de www.elintransigente.com