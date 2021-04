Netflix: las películas y series que desaparecerán de la plataforma en mayo

Mes a mes, el catalogo de películas y series de Netflix se renueva. El mes que viene la plataforma de streaming más conocida a nivel mundial dejará de mostrar mucho contenido y, al igual que en meses anteriores, apostará a subir más contenido audiovisual de producción propia.

Esta actualización permite que todos los meses, semanas y días podamos disfrutar de nuevos títulos disponibles, tanto en series y películas, o documentales de todo tipo de géneros y temáticas. Es decir, el hecho de que la variedad de contenidos sea amplia permite que toda la audiencia de Netflix quede conforme con sus gustos.

De todas formas no vamos a negar que cada vez que nos damos cuenta de que una película o serie, que veíamos con frecuencia o nos gustaba mucho, no aparece cuando la escribimos en el buscador de Netflix, una parte de nosotros se entristece o hasta, a veces, se enoja.

Dentro de los contenidos que ya no estarán disponibles a partir del 17 de abril en adelante, se encuentran de todo tipo y para todas las edades, ya que dejarán de estar las dos primeras películas para menores de Mi Villano Favorito, hasta dramas como Bastardos sin Gloria, comedias románticas al estilo Cuestión de tiempo y algunos títulos de terror como El Conjuro 2. De todas formas, esta no es la primera vez que Netflix elimina series y películas de su catálogo durante este año porque ya habían abandonado la plataforma títulos como: Rápidos y Furiosos, La La Land, American Pie, Orgullo y Prejuicio y la trilogía de El Padrino.



Lista de películas y series que abandonarán Netflix:

- El Conjuro 2 (20 de abril)

- Eternamente comprometidos (23 de abril)

- Rebelde sin pascua (23 de abril)

- Kick-Ass (23 de abril)

- Nanny McPhee (23 de abril)

- American Gangster (23 de abril)

- Wanted (23 de abril)

- Cuestión de tiempo (23 de abril)

- Smokin Aces (23 de abril)

- Las vacaciones de Mr. Bean (23 de abril)

- Bastardos sin gloria (23 de abril)

- Más allá del cielo (23 de abril)

- Street Fighter II: V (24 de abril)

- Viene de noche (24 de abril)

- Amar’s Hand (25 de abril)

- Love Station (25 de abril)

- An Hour and a Half (25 de abril)

- Omar and Salma 3 (25 de abril)

- The Consul’s Son (25 de abril)

- A Mission in an Old movie (25 de abril)

- Love in Lapland (27 de abril)

- Blockers (28 de abril)