Es diputado, tiene 43 años, se vacunó en febrero y figura como personal de salud

El 17 de febrero, apenas 24 horas antes del operativo de vacunación VIP montado en las oficinas del Ministerio de Salud, un diputado de La Cámpora de apenas 43 años recibía la primer dosis de la Sputnik V. Según registros oficiales a los que accedió Infobae, Santiago Igon se vacunó en el Hospital Zona del Esquel. Pero lo más llamativo es que fue registrado como “personal de salud”, tal como ocurrió con el procurador del Tesoro Carlos Zannini, entre otros casos resonantes. El caso de Igon, uno de los 75 diputados vacunados, ya está en manos de la Justicia. La fiscalía federal de Esquel abrió una investigación y ya tiene datos sobre el proceso de vacunación.

Igón fue denunciado por Fernando Urbano, un médico que supo militar en política y ahora preside la Fundación FUSSO. En realidad, la presentación inicial fue ante el Procurador General de Chubut, el 10 de marzo, luego fue derivada al juzgado federal de Esquel, y terminó en la Fiscalía a cargo de Federico Baquioni.



“Es indignante observar a este funcionario que asume su posición como un privilegio de casta que lo eleva por encima de los ciudadanos que él está representando”, dice esa denuncia.

El fiscal de Esquel le pidió colaboración a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), a cargo de Sergio Rodriguez, que ya respondió con los datos suministrados por el Ministerio de Salud. Esa Fiscalía especializada está investigando el caso del vacunatorio “VIP” junto al fiscal federal Eduardo Taiano y recibió el listado completo de todos los vacunados entre el 29 de diciembre y el 23 de febrero de este año. Son casi 2 millones de personas.

Igon estaba en ese listado porque se inoculó el 17 de febrero con la Sputnik V. Para ese entonces, en la provincia de Chubut todavía no se había terminado de vacunar a los residentes en geriátricos ni a los trabajadores de la salud.



“Yo me podría haber vacunado cuando se vacunaron distintos referentes de la provincia. En ese momento había una discusión (sobre la vacuna). Yo decidí que no. Me anoté como cualquier hijo de vecino. Nos dimos la primera dosis hace una semana”, dijo el diputado en una entrevista con FM del Lago Esquel. Fue a fines de febrero, tras una denuncia pública de la abogada Florencia Arietto.

El diputado camporista se apuró en ese momento para intentar despegarse de los vacunados “VIP”. “No tiene que ver con el contexto VIP, tengo afecciones de salud importantes, con temas coronarios y de diabetes muy importante”, dijo. En Esquel, muy pocos le creyeron.

“Se blindó el tema en la mayoría de los medios locales. Igón dijo que se había anotado como cualquiera. Pero en el Hospital lo desmintieron, la partida que había llegado no era para su segmento etario. Su caso fue en simultáneo a las vacunas que se roban en Comodoro Rivadavia”, recordó el diputado de Juntos por el Cambio, Ignacio Torres, ante una consulta de este medio.

Igon es oriundo de la ciudad de Mercedes, al igual que el ministro del Interior Eduardo “Wado” De Pedro, y se fue a vivir al sur hace poco más de una década. En 2015 encabezó la lista de diputados en su provincia y en 2019 volvió a repetir ese lugar. Ahora apunta a presentarse como candidato a senador.



El camporista estaba junto al presidente Alberto Fernández el día de los incidentes en la localidad de Lago Puelo, que derivaron en una fuerte disputa política. El gobierno de Mariano Arcioni lo acusó de desviar la comitiva oficial. También fue apuntado el intendente local.

“Lamento lo que dijo el Gobernador (Mariano Arcioni) con respecto a que el Presidente acompañaba el proyecto de la minería, es muy difícil decir algo en nombre de otro y termina provocando algunas reacciones que son repudiables”, dijo el camporista luego de ese incidente.

Fuente: Infobae