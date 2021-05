Quién es Richi, el nuevo (y sexy) personal trainer de Wanda Nara

La fama de Wanda Nara ya no es noticia. A pesar de vivir afuera hace años, la rubia sigue siendo una de las mujeres más populares y con más repercusión de nuestro país.

La modelo siempre da que hablar, sea con declaraciones, videos o fotos de su vida personal. Vistiendo ostentosos looks, con las mejores joyas y su ropa de primera marca, la vedette no tiene problema en mostrarse en las redes.

Unos días atrás, Wanda fue noticia luego de mostrar el impresionante gimnasio que se armó en su casa y desde donde entrena todos los días. Y como era de esperar, el lujo no faltó: balcón vidriado del techo al piso, con rejas en firulete y máquinas de última generación.

Pero el nuevo gimnasio no fue la única novedad, ya que Wanda presentó al nuevo personal trainer que la acompañará en todas sus sesiones. ¿Quién es?

“Gracias a mi personal trainer por seguirme a Milán y París”, escribió la modelo en una foto entrenando en su gimnasio junto a “Richi”, su nuevo entrenador.

Abogado, personal trainer, emprendedor y modelo fitness, así se define Richi en su biografía de Instagram (@richisbodybuilding), donde suma más de dos mil seguidores. “Cada día la vida nos pone nuevos retos, supéralos”, se puede leer en su perfil.



A partir de su perfil se puede notar que Richi es un fanático del fitness y el entrenamiento. Mediante sus publicaciones e historias, comparte todo tipo de ejercicios para tonificar los músculos.

Hace ya varias semanas que Wanda Nara destaca su nueva rutina de ejercicio que le ocupa tiempo diariamente. Día a día comparte fotos y videos entrenando en su nuevo gimnasio y sorprende a todos con su gran figura.

“Y vos? Quieren entrenar conmigo?”, escribió hace algunas horas vistiendo un escotado top y un short deportivo. La publicación actualmente suma más de 300 mil me gustas.