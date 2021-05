“Es un payaso”, el picante cruce de Verónica Ojeda con el abogado de Matías Morla

A más de 5 meses de la muerte de Diego Armando Maradona aún continúan los conflictos y las polémicas sobre las causas del deceso. Verónica Ojeda, ex pareja del Pelusa, es una de las mujeres del entorno de ex jugador que más ha dado la batalla por esclarecer lo ocurrido y defender los derechos de su hijo Dieguito Fernando.

En varias oportunidades la mediática se ha cruzado con Dalma y Gianinna, las hijas mayores de Maradona. Ahora, se dio un nuevo y tenso episodio en medio las investigaciones de fallecimiento del futbolista, donde, de nuevo, Ojeda fue protagonista.

En esta ocasión Verónica Ojeda salió al frente tras unas declaraciones en TV de Mauricio D’Alessandro, abogado de Matías Morla. El defensor estuvo como invitado en el programa “Intrusos” del canal América, en donde hizo referencia a la ex de Maradona y a su pequeño hijo.

“Jamás sería el abogado de Ojeda, yo voy por otro lado, elijo mis clientes y los defiendo jurídicamente”, dijo el defensor de Morla, que entre tanto aseguró que por su parte Claudia Villafañe sí le cae bien a pesar de ser la primera ex de Maradona en atacarlo

En su diálogo con Intrusos, D’Alessandro señaló que lo de Dieguito Fernando no era una enfermedad, si no una condición. Además, afirmó que mirando en el expediente encontró que el niño no tenía una obra social que le pagara Maradona, sino que era su madre la que la tenía.

En medio de la entrevista Evelyn Von Brocke interrumpió para leer un mensaje que ella había recibido de Verónica Ojeda, el cual iba dirigido a D’Alessandro.

“Decile a este tipo que deje de hablar de mi hijo, que no hable más... ese tipo es un payaso. Si habla de mi hijo, yo hablo de todo de su vida”, leyó Evelyn Von Brocke citando las picantes palabras de Verónica.

Por su parte, ante la amenaza, el abogado se defendió. “Yo no estoy hablando de su hijo, justamente estoy diciendo que no hay que hablar de su hijo”, aclaró.