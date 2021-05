Jorge Lanata fue internado en Miami

Este jueves, se conoció la noticia que indica que Jorge Lanata debió ser hospitalizado en Miami. El periodista comenzó a tener fiebre el día miércoles y consultó a profesionales, en primer lugar se descartó que tuviese coronavirus. Ahora, se confirmó que se trata de una infección urinaria.

El periodista se encuentra internado en el sanatorio Mount Sinai Miami, y necesitará al menos una semana de tratamiento, por lo que se encontrará bajo observación estos días. Ahora, está recibiendo tratamiento de antibióticos.

El periodista tenía previsto volver a Argentina este fin de semana, sin embargo ante la situación deberá retrasar su regreso. Por el momento, no hizo declaraciones al respecto pero se indica que se encuentra bien.

La noticia fue confirmada por Diego Leuco, quien se encargó de la conducción de Lanata Sin Filtro, en Radio Mitre, tras esta situación: “Se encuentra en buen estado de salud. Fue un susto”, indicó el periodista llevando tranquilidad.

Además, señaló que desde hace unos días el conductor se encontraba cansado y presentaba un malestar, motivo por el cual no estaba realizando la conducción del programa. Luego comenzó a tener fiebre y allí consultó a médicos. Lo cierto es que en primer momento se pensó en que se trataba de coronavirus, por los síntomas compatibles pero no fue eso.

Recordemos que desde un par de semanas, Jorge Lanata se encuentra en Miami, realizando un ciclo de entrevistas e investigaciones para sus proyectos laborales. En su estadía en Estados Unidos, se colocó la vacuna contra el coronavirus.

“Acá están sin barbijo y no infringen ninguna ley, no hay restricciones, en la calle el 90 por ciento de la gente no usa barbijo y hay mucha gente vacunada”, indicó el periodista sobre la situación EE.UU, cuando confirmó que se puso la vacuna allá.

